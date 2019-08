Fredi Leis: "Las redes sociales me lo han dado todo"

El santiagués Fredi Leis llega hoy a la plaza de A Ferrería a las 22.30 horas para cantar los temas de su disco "Neón" así como los de su primer EP "Días grandes" y algunos otros singles que ha sacado en los últimos meses. El compositor, que ha dado el salto a Latinoamérica, se encuentra actualmente componiendo, experimentando entre nuevos ritmos y las baladas a las que tiene acostumbradas a su público.

-¿Cómo se empieza a tocar el piano de forma autodidacta?.

-No podría decir cuál es la fórmula, en mi caso me regalaron un piano de adolescente, empecé a tocar notas y a probar acordes. Poco a poco vas a encontrando melodías que te gustan, es un proceso entretenido.

-Han pasado cuatro años de "Días grandes", el primer EP. ¿Cómo los resume?.

-He aprendido mucho de ver en el escenario qué funciona y qué no. Creo que lo mas importante es que he aprendido de la música en todos los aspectos, no es solo estar en tu casa con el piano y hacer una canción y otra. Hay muchas cosas más, está el proceso de los ensayos, grabación, viajar, las redes sociales? Han sido cuatro años de aprender a disfrutar de todo, pero sobre todo del directo porque el escenario es el momento y el lugar donde mas disfruto a día de hoy.

-Se dio a conocer gracias a la plataforma Soundcloud. ¿Es fácil darse a conocer musicalmente en las redes sociales?

-Creo que es difícil, pero era más difícil antes cuando no había redes sociales. Hay muchísima gente y muchos artistas sacando música todos los días. Pero eso también está bien, significa que hay gente moviéndose que están pasando cosas en la cultura. A mí las redes sociales me lo han dado todo, he empezado en la música, he hecho mis primeros conciertos. Mis canciones han empezado a escucharse gracias a las redes sociales, a compartir, a retuitear...

-¿Cuál es la clave para triunfar?

-Hay mil factores y gran cantidad de ellos no esta en nuestras manos, nadie lo sabe y no hay una formula mágica, depende de muchas cosas.

-¿Qué se siente al agotar entradas?

-Es una recompensa a ir trabajando, haciendo que cada concierto sea mejor que el anterior. Evidentemente es una satisfacción y una consecuencia que te dice que estas haciendo las cosas, como mínimo, algo bien.

-Su último single, "La faraona", rompe con el estilo que le caracteriza...

-Me apetecía, siempre he dicho que voy a ser honesto conmigo mismo y honesto con lo que me pida el cuerpo a la hora de componer baladas o canciones más movidas. En ese momento el cuerpo me pedía eso, lo hice y lo publiqué. Creo que soy así siempre, sino no voy a estar dando la verdad. Ahora que estoy componiendo hay de todo, canciones que no tienen nada que ver con eso, baladas, y otras mas movidas

-¿De dónde vienen estos nuevos ritmos?

-Es una evolución natural, nuestro estado de ánimo, relaciones personales, día a día, eso condiciona mucho y en mi caso lo canalizo hacia la música.

-¿Cuál era el plan B si lo de la música no funcionaba?.

-No tenía, mi plan A fue estudiar una Dirección y Administración de empresas para tener unos estudios y formarme, pero sabía perfectamente que quería dedicarme a la música. Cuando terminé la carrera me dedique al 100% a ello y por ahora está funcionando, así que espero no tener que plantearme otro plan.