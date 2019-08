El Curso Internacional de Cerámica reúne a 35 alumnos españoles y extranjeros

El Workshop Internacional de Cerámica Contemporánea inauguró ayer su vigésima edición en un nuevo escenario, los talleres del Concello de Poio en A Reiboa, en Poio, donde 35 alumnos y alumnas participarán, hasta el próximo 17 de agosto, en el curso que ofrecen los artistas Xavier Monsalvatje y Rafaela Pareja.

Según explicaron el alcalde de Poio, Luciano Sobral, y la concejala de Cultura, Raquel Rodríguez, esta cita congregará a ceramistas de distintos países y lugares del Estado, lo que permitirá situar el municipio en el mapa internacional de una actividad que cuenta con numerosos aficionados; no obstante, se cubrieron todas las plazas disponibles para el curso, llegando la organización a rechazar alguna inscripción para asegurar el buen desarrollo de las clases.

La organizadora del Workshop, Xela Area, explicó que, tras la decisión del Concello de Pontevedra de eliminar la actividad de su programación el verano pasado (se celebraba en la capital desde 2003), fue una artista poiense que vive en Milán, Silvia Esperón, la que sirvió de nexo para que este curso internacional, que alcanza su vigésima edición, se celebre en este 2019 en A Reiboa, en unas instalaciones especialmente adaptadas para la cita. "Poio y su entorno reúnen las condiciones para hacer esta actividad", señaló Area, destacando la belleza de los paisajes, que servirán de inspiración para alumnos y maestros, señalando enclaves como Combarro o el Parque de la Memoria, lo que favorece que afronten esta cita "con grandes expectativas".

El Concello de Poio ha permitido, por tanto, dar continuidad a un proyecto por el que han pasado en los últimos 19 años más de 500 alumnos y profesores de prestigio internacional como Isaac Díaz Pardo, Arcadi Blasco, Claudi Casanovas, Paul Soldner y Setsuko Negasawa.

El objetivo de la actividad es manter viva la tradición ceramista gallega. Con esta filosofía nació en el año 1989 de la mano de la Diputación Provincial en el Castillo de Soutomaior. Tras varias idas y venidas y dos paréntesis importantes, llega ahora a su vigésima edición con ilusiones renovadas, pero con el mismo objetivo.

Entorno privilegiado

Según explica la organización, los profesores de este año son artistas que cuentan con gran reconocimiento nacional e internacional y que están en un momento álgido de sus carreras.

Tanto Rafaela Pareja como Xavier Monsalvatje destacaron la belleza natural de Poio y de su entorno. "No conocía Pontevedra ni Poio y me he quedado impresionada", reconocía la ceramista, que apuntó que intentarán experimentar e investigar con materiales poco habituales para realizar diferentes obras, como por ejemplo las algas, aprovechando todo lo que ofrece el enclave en el que se desarrollará el curso.

Monsalvatje, por su parte, destacó que lo más importante de este evento será que los alumnos "lo pasen bien", porque divirtiéndose se aprende mejor, al tiempo que valoró muy positivamente las posibilidades que ofrece no solo el entorno de Poio, sino también Pontevedra y Galicia en todos los niveles: paisajístico, urbano, gastronómico, cultural...