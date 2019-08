Manzanares entusiasma y sale por la Puerta Grande tras una faena memorable

Esta feria de la Peregrina se recordará como la feria de Manzanares. Gran faena la suya llena de belleza que llevó la locura a los tendidos.Fue el gran triunfador.

Comenzaba con mal augurio la tarde.Por tercera vez en esta feria el presidente no atinaba al lanzar las llaves de Toriles al alguacilillo y a continuación se negaba a sustituir el primer Alcurrucen de la tarde de nombre Toledano que resultó totalmente inválido para la lidia. Precedido de un puyazo quizá excesivo y desde su salida al albero el morlaco doblaba una y otra vez sus manos haciendo imposible la faena que el diestro de La Puebla quería ofrecer al respetable. Su flojera de patas y escasa embestida deslucía los intentos de Morante que encontrándose un enemigo que no tenía ni un pase se decidió a coger la espada. Y lo hizo muy mal, dos pinchazos, una media estocada y un descabello, convertían la plaza en un run-run de que "mal ha empezado esto".

En su segundo de su lote, el torero sevillano no ofreció nada descatable en una suerte en la que él es un especialista cuando se habla del toreo a capote, sin embargo estaba con ganas y no quería irse de vacío por lo que agarró con fuerza la muleta y consiguió lidiar varias series con la mano derecha que logró una ligazón muy aseada, sobre todo comenzando con unos ayudados por alto que presagiaban algo bueno. La calidad del encierro de Alcurrucén resultó tan floja que la embestida de Limonero no transmitía a los tendidos emoción alguna, y esta vez sí acertó con la espada consiguiendo que el respetable realizase una relevante petición de oreja que fue denegada por la presidencia. Se marcha Morante sin trofeos de esta feria.

Ayer hablabamos de El Fandi como un torero muy querido en Pontevedra. ¿Que decir de Julián López? Son tantos los años que pisa nuestro albero en los que siempre, siempre, muestra una honestidad fuera de toda duda y la afición del Lérez, sabia, así lo reconoce. Con un brindis muy aplaudido desde los medios dedicado a la afición comenzó su faena ante Trompeta que al igual que sus hermanos de encaste presentaba una falta de fuerza que convertía en inútiles los esfuerzos de "El Juli".Ante los gritos precedidos desde los tendidos de "Lozano, queremos toro" una estocada medio ladeada y un descabello vino acompañado por una fuerte ovación que premiaba su esfuerzo.

Tampoco su segundo del lote ofreció nada especial pero el oficio del diestro madrileño es tan sabio que llevándose a su enemigo a los medios lo lidíó de tal manera que logró una serie inacabable que enardeció a las peñas que jaleaban la maestría del diestro. Sin embargo, su enemigo no estaba dispuesto a colaborar con el triunfo de "El Juli" y retándole a la hora de matar levantando la cara ante la espada provocó el fallo de sendos pinchazos y una muy buena estocada sin petición de oreja por el respetable. Se marchó con una gran ovación.

Manzaneres estuvo extraordinario. Encontrándose en un momento tan dulce de su carrera brindó sin duda alguna la faena de la feria. Fue tan bella que la ligazón del diestro con el mejor toro de la tarde resultaba una sintonía perfecta de arte y elegancia. Llevándose a Economista a los medios enlazó unas series de muletazos tanto con la mano derecha como la izquierda que emocianaron a los tendidos, Manzanares estuvo enorme de torería, elegancia y oficio, todo ello mezclado con un coktel de leal embestida de su enemigo que fue rematada con una espectacular estocada. La presidencia tuvo que concederle las dos orejas.

En su segundo y sin llegar a los niveles de su primero, Jose María continuó ofreciendo toda la esencia de gran torero que lleva dentro, La facilidad que muestra tanto con el capote como con la muleta de reconvertirla en arte continuó con una conexión con el público que jaleaba los encuentros con la tela de Chalán. Media estocada y nueva oreja para el maestro.