Un adiós de reenganche

Las caras no eran las del sábado, ni tampoco las gargantas, más afónicas y con menos ánimo tras horas de fiesta, pero cansados o no cientos de peñistas renovaron ayer su cita con la feria taurina de Pontevedra. No se perdieron el que prometía ser el cartel con más reclamo de este 2019, protagonizado por los mediáticos Morante de la Puebla, Julián López "El Juli" y José María Manzanares.

Desde los tendidos también siguieron la lidia políticos como la expresidenta del Congreso y actual diputada del PP Ana Pastor, o el marqués de Murrieta, así como otra gran aficionada e incondicional de la feria capitalina, Nuria González, mujer del empresario y exvicepresidente del Real Madrid Fernando Fernández Tapias, a la que acompañó su madre.

También acudieron a la plaza capitalina empresarios como Carlos Álvarez Navarro, presidente del consejo de administración de seguros Santa Lucía.

De nuevo la plaza pontevedresa volvió a convertirse en punto de encuentro de aficionados procedentes de distintos puntos de Galicia, así como de numerosos turistas que aprovechan su estancia en las Rías Baixas para disfrutar de las únicas citas taurinas de la Comunidad, una vez desparecida la feria de A Coruña.

También se sucedieron por segundo día los almuerzos y cenas de las agrupaciones taurinas, si bien en un número muy inferior a las del pasado sábado, una jornada en la que cientos de peñistas programaron sus encuentros anuales y en la que la fiesta se prolongó hasta bien entrada la madrugada en distintos locales del centro histórico.

No pocos peñistas residen en otras ciudades y aprovechan la feria para celebrar sus xuntanzas anuales, de modo que fue un fin de semana de reencuentro de compañeros de instituto, de facultad o de pandilla de la adolescencia, muchos de los cuales solo coinciden en estas fechas y otras significativas como Navidad.

Con pocas horas de sueño o en el peor de los casos, de reenganche, los integrantes de decenas de agrupaciones volvieron a vestir sus camisetas, sombreros y pañuelos para el tercer y último festejo de la feria.

Como despedida, varias peñas celebraron cenas, caso de la decana del coso, Gin-Kas, que convocó a 45 de sus integrantes en este encuentro gastronómico.

Finalizado el fin de semana taurino, los incondicionales de la carne de toro podrán hacerse con esta delicatessen en el Mercado de Abastos, que el pasado año volvió a vender este producto.