Pontevedra invita a participar en sus fiestas grandes con el orgullo de "ser algo da casa"

El pregón desde el balcón del Pazo de Mugartegui y la ofrenda floral a la Virgen Peregrina abrieron ayer las fiestas grandes de Pontevedra, que durante una semana invitan a vecinos y turistas a disfrutar de decenas de actividades y espectáculos, todos gratuitos y todos en la calle.

El periodista Manuel Jabois, sanenxino de nacimiento y pontevedrés de adopción desde los cinco años, fue el encargado de pronunciar las palabras más importantes del inicio de las fiestas. El pregón estuvo cargado de recuerdos de su infancia y de alusiones a importantes nombres del mundo de la cultura y la sociedad pontevedresas.

"De tódalas sortes que eu tiven na miña vida, e non foron poucas, a maior de todas foi vir nacer na familia na que nacín e na terra na que me crei", comenzó diciendo el escritor, que confesó sentirme muy complacido, emocionado y "eternamente honrado" por haber sido elegido para pronunciar tan importantes palabras.

Regaló bellas palabras a la Boa Vila, de la que declaró sentirse "sempre namorado". Hizo un recorrido por su trayectoria en la ciudad, desde su llegada a la misma y sus inicios en el colegio público Campolongo hasta sus experiencias y contactos con reconocidas personalidades del mundo de la cultura pontevedresa, como el escritor Víctor Freixanes, el editor Sabino Torres o el pintor Manuel Moldes, sin olvidarse de la homenajeada en el Día das Letras Galegas María Victoria Moreno. También de los ya fallecidos, como Alexandre Bóveda, sobre el que escribió sin llegar a conocerlo. No faltaron amigos de su infancia como Anxo Iglesias Zaldíbar.

"Esa era a miña Pontevedra, a Pontevedra que coñecín entón e que xa non me abandonou nunca. A escola Pontevedra, dinme cando vou por aí; a escola que che ensina a facer o que che dá a gana, sen facer dano aos demais, e chamalo estilo. A escola duns códigos que moitos aprendíamos no barrio de Campolongo: se che prestan, devólveo; se vas dicir algo, procura que sexan palabras doces por se as tes que tragar; saúda sempre cando subas os chanzos para que te saúden cando baixes", enumeró.

"Aprendín que no hai que ser nada do mundo, hai que ser algo da casa", consideró.

"Eu inventei Pontevedra antes de coñecela, eu visualicei esta cidade cando era un neno que tiña que deixarme levar pola fe antes que polos feitos", reflexionó Manuel Jabois, que añadió que "é pontevedrés quen quere selo".

El sueño de vivir en Pontevedra es, en palabras del autor, "que cada un inventase o seu futuro e que a cidade conspirase ás súas costas para facelo realidade".

Apeló también al famoso refrán de que "Pontevedra é Boa Vila, dá de beber a quen pasa" alabando la hospitalidad de la ciudad: "nestes tempos nos que tantos carnés se lle pide aos visitantes en tantos sitios, é unha felicidade saber que en Pontevedra a igualdade non é unha palabra baleira nin baleirada, con camiño por percorrer e camiño percorrido".

"Con 23 anos non podía nin soñar coa máis grande das glorias: que te queiran na casa e que te queiran os teus. Emocionado e feliz, miña Pontevedra. Sempre namorado de ti", concluyó.