El "orgullo de ser pontevedrés" abre las Festas da Peregrina 2019

"O orgullo de Pontevedra, si, pero carallo os pontevedreses!". Con estas palabras el escritor y periodista Manuel Jabois resumía el espíritu de la Boa Vila en el pregón de apertura de las Festas da Peregrina 2019, un discurso que ofreció desde el balcón del Pazo de Mugartegui ante cientos de personas de la ciudad, concellos vecinos y turistas, todos ellos dispuestos a recibir por todo lo alto a las semana grande. Posteriomente, la ofrenda a la Virgen Peregrina, en el santuario, con palabras de petición por los enfermos de cáncer y contra la violencia de género, así como la tradicional danza con grupos folclóricos, dieron el pistoletaza de salida a las fiestas, que se visibilizó con la suelta de palomas.

El autor, sanxenxino de nacimiento, pero pontevedrés de adopción, regaló bellas palabras a la Boa Vila, de la que declaró sentirse "sempre namorado". Hizo un recorrido por su trayectoria en la ciudad, desde su llegada a la misma con cinco años y sus inicios en el colegio público Campolongo hasta sus experiencias y contactos con reconocidas personalidades del mundo de la cultura pontevedresa, como el escritor Víctor Freixanes, el editor Sabino Torres o el pintor Manuel Moldes, sin olvidarse de la homenajeada en el Día das Letras Galegas María Victoria Moreno. También de los ya fallecidos, como Alexandre Bóveda, sobre el que escribió sin llegar a conocerlo. No faltaron sus amigos de su infancia como Anxo Iglesias Zaldíbar.

"Esa era a miña Pontevedra, a Pontevedra que coñecín entón e que xa non me abandonou nunca. A escola Pontevedra, dinme cando vou por aí; a escola que che ensina a facer o que che dá a gana, sen facer dano aos demais, e chamalo estilo. A escola duns códigos que moitos aprendíamos no barrio de Campolongo: se che prestan, devólveo; se vas dicir algo, procuara que sexan palabras doces por se as tes que tragar; saúda sempre cando subas os chanzos para que te saúden cando baixes", enumeró.

"É pontevedrés quen quere selo", consideró Manuel Jabois desde el balcón, en el que estuvo acompañado por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; la concelleira de Festas, Carme da Silva, y la presidenta de la Diputación, Carmela Silva. Tambien asistió la ex presidenta del Congreso y diputada del PP, Ana Pastor, y miembros de la corporación municipal, como Tino Fernández o Rafa Domínguez.

En primera fila entre el público de la histórica plaza, los jugadores del Pontevedra C.F.

Ofrenda a la Virgen en su santuario

Uno de los actos más hermosos de las fiestas es la ofrenda a la Virgen Peregrina. Charangas, gigantes y cabezudos, grupos folclóricos y, sobre toto, muchos niños, protagonizaron el acto en el santuario que la guarda.

El encargado de oficiar la misa fue el párroco Raúl Lage y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, Josefa Crespo, pidió por los enfermos de cáncer y sus familias y recordó el trabajo del colectivo en una triple vertiente: médica, social y humana para minimizar el impacto social de la enfermedad. Asimismo, tuvo unas palabras para la lucha contra la violencia machista, "como madre que eres".

Con el canto de la salve y la suelta de palomas ante el santuario quedaron oficialmente inauguradas las fiestas más importantes de la Boa Vila, que hasta el próximo 18 de agosto disfrutará de decenas de actividades, conciertos y espectáculos en plena calle.