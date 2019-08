A Lama reúne en su Xantar da Terceira Idade a 300 personas

Más de 300 personas se dieron cita este domingo en la XXIII Xuntanza da Terceira Idade que organiza el Concello da Lama en la Carballeira das Ermidas. El acto se inició, pasadas las 14.00 horas, con la intervención del concejal de Cultura e Deportes, Daniel Vidal, quien envió al público presente un "grande abrazo de irmandade colectivo para todos e cada un de nós". A continuación tomó la palabra el director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade de la Xunta de Galicia, Ildefonso de la Campa, quien incidió en los esfuerzos que está llevando a cabo el gobierno autonómico a favor de la tercera edad y animó al Concello de A Lama a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los mayores.



De la Campa apuntó que la Galicia actual "no se podría entender sin nuestros mayores", por lo que abogó porque estos continúen teniendo un papel activo en todos los ámbitos de la sociedad. En este sentido, defendió la necesidad de continuar impulsando iniciativas de bienestar y envejecimiento activo, con la finalidad de garantizar también una mayor calidad de vida y bienestar.



Por último, reiteró el compromiso de la Xunta por prestar cada vez más y mejores servicios dirigidos a los gallegos de más edad que viven en municipios de menor tamaño y de carácter rural, con la finalidad de que no tengan que desplazarse largas distancias para acceder a ellos. En este objetivo enmarcó la puesta en marcha de iniciativas como RedMay, a través del que se ofertan de manera gratuita servicios de optimetría, podología, estimulación de la memoria y de apoyo; las Casas do Maior, que funcionan como pequeños centros de día en el rural; o el programa Xantar na casa, con el que se lleva a los domicilios de las personas usuarias un menú sano y equilibrado los 365 días del año, recordó el director xeral.



Finalmente, intervino el alcalde de A Lama Jorge Canda, quien, emocionado, dijo que "xa me queda menos de alcalde e si estou aquí é grazas ao voso apoio. Estou moi contento da xente nova que se uníu ao noso proxecto e que está mirando para que A Lama siga polo bo camiño, continúe progresando e ocupándose dos problemas que afectan directamente ás persoas, aos nosos maiores, á mocidade e tamén aos máis cativos. Neste Concello somos como unha gran familia e neste tipo de actos que levamos facendo xa desde hai moitos anos é onde temos ocasión de vernos todos xuntos e de demostrar que somos un pobo unido e forte".



La comida estuvo amenizada por la Charanga Os Encerellados, de Campo Lameiro, que con su música y buen humor hicieron más entretenida la jornada festiva que contó también con la presencia de la Banda de Música de Arcade.