"En estas adicciones no se puede buscar la erradicación de la conducta sino la minimización"

- ¿Es compleja la recuperación de estos pacientes?

-Es compleja como en cualquier otro tipo de adicción. Las adicciones comportamentales se tratan de hecho como cualquier otro tipo de adicción. Hay una parte farmacológica que busca más la contención de esta impulsividad, pero la deshabituación, el evitar o minimizar el tipo de conducta, es un proceso largo.

- ¿No se busca entonces la erradicación del comportamiento? ¿No se persigue la total evitación, como por ejemplo en el tabaquismo?

-No, en estas adicciones más comportamentales como la ludopatía no se puede buscar la erradicación de la conducta, sino la minimización, aprender a controlarla. Si alguien tiene una adicción al juego on line o a internet, que es la más moderna, no podemos en un escenario como el actual, tan informatizado y dependiente del ordenador, pretender que una persona no utilice la tecnología o la red. Así es que en este tipo de adicciones no puedo invitar u obligar a la persona que elimine o evite todo tipo de estímulo. Además de que una persona adicta al juego y que hace uso de estas casas de apuestas se va a ver en muchas ocasiones llamados por los anuncios y todo ello ayuda a que sea mucho más complejo de tratar. De modo que lo que proponemos son estrategias para que han un uso más adaptativos.