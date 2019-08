Sanxenxo sonríe con el humor gráfico de FARO

Representantes del Concello, Diputación, Banco Sabadell y FARO, junto a Gogue, durante el acto inaugural en la Praza do Pazo. // Rafa Vázquez

La Praza do Pazo acoge una de las exposiciones más divertidas y singulares, "Ilustrando. As historias do noso día a día", en la que FARO hace una selección de algunas de las tiras cómicas más hilarantes de Luis Davila y "Gogue".

La exposición se inauguró ayer, con presencia de Gogue, en un acto al que asistieron la concejala María Deza, los diputados provinciales Noemí Outeda y Manuel González, así como Nieves Chan, directora de la oficina en Sanxenxo del Banco Sabadell, y en representación del diario decano, su gerente, Pedro Costa, y el director comercial, Luis González.

La muestra, que podrá verse hasta el 19 de agosto, está formada por 13 cubos de gran tamaño, en cada uno de los cuales se recogen más de una quincena de viñetas de los dos humoristas gráficos de FARO.

Sea cual sea la forma en la que el espectador se aproxime a la exposición, es una fantástica oportunidad para disfrutar del trabajo de dos de los principales viñetistas gallegos del momento, Luis Davila Malvido (Bueu, 1972), y José Ángel Rodríguez López, "Gogue" (O Grove, 1953). Los dibujos de ambos son unas veces una ventana a la actualidad más candente, y otros introducen al lector en las oscuras tabernas donde se despacha vino tinto "país" y la vida se comenta con una mezcla de ingenio y filosofía.

"Gogue y Davila captan muy bien nuestra retranca", destacó la portavoz del gobierno local. María Deza destacó también que el hecho de que Sanxenxo sea el principal municipio turístico de Galicia ayudará a que la puedan disfrutar un gran número de vecinos y visitantes. Asimismo, resaltó la amplia oferta cultural que ofrece Sanxenxo este verano.

A lo largo del día de ayer fueron numerosas las personas que se echaron unas risas con las viñetas tanto de Davila como de Gogue.