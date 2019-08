Fiestas de la Peregrina 2019 en Pontevedra: guía para 11 jornadas "non stop"

Agosto en Pontevedra es sinónimo de peñas, conciertos, charangas, verbenas, juegos para niños, espectáculos pirotécnicos, batallas de flores... de diversión en mayúsculas. Los diez días que abarcan las Fiestas de la Peregrina vienen cargados de actividades para todos los públicos y gustos. Aquí tienes el programa detallado para que vivas tu propia "peregrina".

Viernes 9 de agosto de 2019



18.00h | Apertura del recinto ferial.

Sábado 10 de agosto de 2019



12.00h | Lectura del pregón desde el balcón del Pazo de Mugartegui a cargo del periodista Manuel Jabois. Tirada de la bomba de palenque que marca el inicio das festas

12.30h | Pasacalles recorriendo César Boente, Don Gonzalo, Ánimas, Curros Enríquez, Manuel Quiroga, Don Filiberto, Bastida, Alfóndega, Michelena y Praza da Peregrina a cargo de las agrupaciones folclóricas: Turoqva, Os Alegres de Mourente, Os de Algures, Grupo Polavila, Os Afoutes do Canón de Pau, Gaiteiros das Rías Baixas, Duos Pontes y Celme para la ofrenda floral

13.15h | Traslado de la carroza procesional para la ofrenda floral desde la plaza de España por la Rúa Michelena hasta el santuario de la Virxe Peregrina

13.30h | Pasacalles con la charanga OT

13.45h | Actuación en las plazas del centro histórico de las agrupaciones folclóricas: Os Alegres de Mourente, Gaiteiros das Rías Baixas, Os Afoutes do Canón de Pau, Os de Algures, Grupo Polavila, Duos Pontes y Celme

14.00h | Entrega de los premios Amigos de Pontevedra

18.00h | Pasacalles con la charanga OT

22.30h | Concierto de Tequila + Fondo Norte. Praza de España

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

24.00h | Fuegos artificiales en el puerto de As Corvaceiras

Domingo 11 de agosto de 2019



12.00h | Misa pontifical en el santuario de la Virxe Peregrina

13.00h | Actuación en las plazas de la ciudad del grupo Os Fervellos do Pío

13.30h | Pasacalles con la charanga OT

18.00h | Pasacalles con la charanga OT

21.00h | Procesión de la Virxe Peregrina y danza gremial de cintas, del siglo XVIII. Praza da Peregrina

22.30h | Concierto de Ana Belén. Praza de España

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

Lunes 12 de agosto de 2019



12.00h | Pasacalles con la charanga Mekánika

13.00h | Actuación en las plazas de la ciudad del grupo Veira do Río

18.30h | Pasacalles con la charanga Mekánika

19.30h | Teatro infantil: Baobab Teatro"Durme, Roque, Durme". Praza do Teucro

21.00h | Concerto de (Non Tan) Singular, Banda de Música de Salcedo & Píscore. Praza da Ferraría

22.30h | Concerto de Máxima in Sessions con José Manuel Duro, Ramsés López, Arturo Grao y Pablo Méndez Performances. Praza de España

22.45 h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

Martes 13 de agosto de 2019



12.15h | Pasacalles con la charanga Festicultores Troupe

12.30h | Pasacalles con el grupo Duos Pontes

18.00h | Pasacalles con la charanga Festicultores Troupe

19.00h | Exhibición de Taekwondo. Praza da Peregrina

19.30h | Actuación infantil: Expresión Produccións "Un Dous Tres"Praza do Teucro

21:00h | Concierto de Broken Peach. Praza da Ferraría

22.30h | Concierto de Rozalén. Praza de España

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

Miércoles 14 de agosto de 2019



12.00h | Actuación del grupo Gaiteiros das Rías Baixas en las plazas y calles de la ciudad

12:30h | Pasacalles con la charanga Mil9

19.00h | Batalla de Flores. Salida de Loureiro Crespo, Benito Corbal, Cobián Roffignac y Padre Amoedo

21.00h | Fiesta infantil Shrek O Musical.Praza de España

22.30h | Concierto BMP Panxea: A Paisaxe Sonora do Noso Planeta. Con la colaboración de Abraham Cupeiro. Praza do Teucro

22.30h | Concierto de Fredi Leis. Praza da Ferraría

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

Jueves 15 de agosto de 2019



10.30h | Partidas simultáneas de ajedrez. Escola de Xadrez Pontevedra. Avenida de Santa María

11.30h | Pasacalles con la charanga OT

12.00h | Actuación del grupo de gaitas Os de Mourente

12.30h | Misa solemne y procesión de Santa María

17.30h | Juegos y tradiciones populares. Avenida de Santa María

19.00h | Concierto de la Banda de Música de Salcedo. Avenida de Santa María

19.00h | Pasacalles con la charanga OT

19.30h | Actuación infantil: Pinga Teatro"A pirata Lola"Praza do Teucro

21.00h | Concerto de Furious Monkey House. Praza da Ferraría

22.30h | Concerto de MITIC. Praza de España

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

23.00h | Verbena de San Roque. Praza do Gremio de Mareantes

24.00h | Espectáculo pirotécnico en el muelle de As Corvaceiras

Viernes 16 de agosto de 2019



11.15h | Actuación del grupo Os de Algures en las plazas y calles de la ciudad

12.00h | Pasacalles con la charanga Mil9

19.00h | Pasacalles con la charanga Mil9

19.30h | Magia infantil: Javier Muro"Sin Salabim". Praza do Teucro

20.00h | Misa solemne en la Basílica de Santa María y procesión de San Roque. Salida de la Avenida de Santa María, Rúa dos Ferreiros, Afonso XIII, Paseo de Colón y Capela de San Roque. Madamitas

21.00h | Concierto de Xosé Lois Romero & Aliboria. Praza da Ferrería

22.30h | Concierto de Iván Ferreiro. Praza de España

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos con las orquestras Despacito y Los Latinos

Sábado 17 de agosto de 2019



12.00h | Pasacalles con la charanga OT

13.00h | Pasacalles con el grupo Veira do Río

18.00h | Pasacalles con la charanga OT

21.00h | Concierto de Banda Xangai. Praza da Ferraría

22.30h | Concierto de Beret. Praza de España

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

Domingo 18 de agosto de 2019



12.00h | Pasacalles con el grupo Os Zoqueiros do Porriño

12.15h | Pasacalles con la charanga Mil9

12.30h | Pasacalles con el grupo Os Fervellos do Pío

19.00h | Pasacalles con la charanga Mil9

21.00h | Concerto de corales: Coral Alameda do Fogar do Maior, Coral Bella Helenes, Coral Voces Amigas de Mourente. Coral Helénica, Coral Polifónica de AC do Chopo, Coral Airiños de Campañó y Coral Polifónica de Salcedo. Praza da Ferraría

22.30h | Concierto de Lola Índigo. Praza de España

22.45h | Verbena en la Gran Vía de Montero Ríos

24.00h | Fuegos de artificio en el muelle de As Corvaceiras

Lunes 19 de agosto de 2019



18.00h | Día infantil en las atracciones de feria