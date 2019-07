Poio pedirá a la Xunta que aporte fondos para el saneamiento de Raxó y Samieira

El Concello de Poio reclamará a la Xunta participe en la financiación del proyecto de la ampliación de la depuradora de Paxariñas y en la mejora del saneamiento de Sanxenxo y de las parroquias de Raxó y Samieira, al menos, en la parte del presupuesto del que se hará cargo el municipio poiense dentro del convenio entre las dos localidades implicadas y el promotor de la obra, el Estado.

El alcalde de Poio, Luciano Sobral, dio a conocer las intenciones del Concello en trasladar la petición para que entren en el proyecto a través de los fondos autonómicos para el saneamiento. "Os veciños de Poio pagamos un canon de saneamento anual que temos calculado que é un total dun 500.000 euros cada ano que ingresa a administración autonómica, e proporemos que a Xunta forme parte do convenio e axude a financiar a obra", afirmó el regidor.

Desde Poio, el alcalde considera que "o Estado está de acordo" con que entren otros fondos al proyecto (también cuenta con otros procedentes de Europa). "Cantos máis fondos públicos haxa mellor, aos Concellos tocaríanos un pouco menos da cuota anual", comentó Sobral quien justificó que la aportación que se le solicitará correspondería a los partida que la Xunta recibe a través del canon que le correspondería si la obra la realizase la institución autonómica.

"Tivemos claro que o saneamento da ría era competencia da Xunta, aínda que todos estes anos estivesen dando largas co tema dos terreos e foi incapaz de resolvelo e devolveulle a competencia ao Estado, onde, en un ano, deron unha solución, o que demostra a pouca vontade que tiñan en Santiago en canto a afrontar o saneamento da ría", aseguro el alcalde.

"Solución definitiva"

Sobral aplaudió el proyecto que viene a solucionar el problema de la falta de saneamiento para Raxó y Samieira, así como para la parroquia de Dorrón. "Vai ser unha solución definitiva para resolver, non o maior quizás, pero si un dos problemas do saneamento da ría e que é unha solución de futuro a nivel urbano para Raxó e Samieira xa que prevé un posible crecemento de poboación tanto en Poio como en Sanxenxo, polo menos, ata dentro dus 30 ou 35 años", aseguró el alcalde quien considera que con el proyecto "gañamos todos" incluyendo también a los sectores del mar y del turismo, además de los dos municipios.

Acerca de que el proyecto descartase finalmente la depuradora en Poio, el Sobral reconoció que el proyecto viene a dar la razón a la tesis defendida estos años por el municipio. "Habíase aprobado un proxecto sectorial dende finais dos 80 que contemplaba unha depuradora compartida en Sanxenxo -en Pampaído- pero non é unha cuestión de que nos den a razón ou non, é unha cuestión de lóxica, xa estaba deseñado así o saneamento, o único que vai cambiar é a ubicación da EDAR", afirmó el regidor poiense.

Precisamente sobre ese cambio de ubicación, Sobral destacó que este nuevo proyecto es el "óptimo" según el punto de vista de los técnicos de la empresa pública Acuaes, que será la responsable de ejecutar la obra. "Sinalaron que incluso Pampaído non era o mellor sitio, porque canto máis se saque o emisario a mar aberto, mellor que outro no medio da ría, na zona de marisqueo e aguas moi calmas, non era o máis acertado poñer outro alí", afirmó.

"Desprecio" a la Xunta

La Xunta criticó el "absoluto desprecio por el diálogo y la colaboración con el Gobierno de Galicia" por parte del Estado, al desconocer el contenido y el alcance de la solución del saneamiento de Raxó y Sanxenxo y por un asunto en el que la ejecutiva autonómica "está volcado no saneamento das rías en xeral e na de Pontevedra en particular e que existe un procedemento sancionador aberto ola UE ao Reino de Espña en relación con este asunto", indican. Piden que se les traslade información concreta sobre el convenio para conocer cual será su aportación económica, cuanto deberán invertir los Concellos "e, sobre todo, cal é a previsión repercusión do investimento nos recibos da auga dos veciños de Poio e Sanxenxo".

En cuanto a Poio, la Xunta señalaó que en todas las posibles soluciones propuestas en la última década "atopou a aposición do Concello a toda solución que non pasase por derivar o tema ao municipio de Sanxenxo" y que fueron descartadas por su gobierno local durante el mandato de Catalina González.