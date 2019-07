La música popular da la bienvenida a una nueva edición de la Mostra da Cultura do Viño

Los mejores vinos de la Denominación de Orixe Rías Baixas vuelven a citarse una edición más en la Mostra Cultural do Viño de Caldas dentro del festival Cultura Quente. Será con tres días de eventos en la plaza Do Camiño en el que los caldos compartirán protagonismo con los caldos.

La feria del vino, que cuenta con la participación de 16 bodegas que forman parte de la D.O. Rías Baixas, arrancará esta noche a partir de las 21 horas y contará con una actuación de cantos populares a cargo de la Coral Polifónica de Caldas y de la charanga local "Fanfarria Furruxa" para animar la Mostra.

Ya mañana, se desarrollará el concurso de cata de vinos de las bodegas participantes. Será en la Vinoteca Convido, a partir de las 12 horas, con la presencia de catadores profesionales del Consello Regulador.

A partir de las 13 horas, se abrirán los stands de la feria, en la plaza Do Camiño, en una sesión que estará amenizada por la Banda de Gaitas Treboada de Guillán. Por la noche, tomarán el relevo sobre el escenario los grupos Os Meninos y Pablo Balseiro e Os Cascarillas. Este domingo actuará a mediodía el grupo de gaitas As Espiñas y la agrupación folclórica As Burgas, mientras que por la tarde, se desarrollará en la Plazuela el XV Festival de Bandas de Música de Caldas. En la feria se podrá degustar además, pulpo, empanada y jamón.