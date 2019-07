Glen Hansard despedirá Voices

Glen Hansard en un fotograma del filme "Once". // Samson Films

El artista irlandés Glen Hansard será el encargado de cerrar el ciclo Voices, con un concierto que se celebrará en el Pazo el día 1 próximo mes de noviembre y en el que presentará, su último disco, titulado "This Wild Willing". El concierto dará comienzo a las 21 horas y las entradas están a la venta en Ataquilla a precios a partir de 20 euros.

Nacido en Dublín en 1970, Glen Hansard, que obtuvo un Óscar a la mejor canción en la ceremonia del año 2008, es vocalista, compositor, guitarrista y líder de la banda The Frames y del dúo folk-rock, The Swell Season.

Trabajó ocasionalmente como presentador y como actor en películas como "The Commitments", de Alan Parker, o "Once", de John Carney, por la que obtuvo el Óscar. El año anterior habrá recogido el Grammy por "Falling slowly".

Deudor de grandes nombres como Bob Dylan, Leonard Cohen o Van Morrison, recuerdan los responsables del ciclo Voices, Hansard publicó el pasado mes de abril "This Wild Willing", un nuevo disco encaminado a ser el mejor de su carrera, que esconde temas tan evocadores como "Don't Settle".

A propósito del que es el cuarto álbum de estudio del artista, los organizadores añaden que "This Wild Willing" es "una maravillosa colección de canciones en las que combina la inventiva sonora de su outra banda, The Frames, con la disciplina obtenida a lo largo de los años como compositor en solitario. Este nuevo trabajo fue concebido íntegramente en París, y grabado allí mismo con un amplio grupo de músicos de distintas procedencias y de muy diversos estilos".

Luisa Sobral, que presentó su trabajo "Rosa", hasta entonces inédito en España, Lila Downs en su único concierto en Galicia, y el afamado pianista James Rothes fueron las anteriores propuestas del ciclo Voices, que tras esos éxitos de taquilla se despedirá con otro esperadísimo artista.