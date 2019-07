Las discrepancias en el seno de la UVigo dejan en suspenso la facultad de Deseño e Creación

El rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, ha decidido dejar en suspenso la creación de la nueva Facultade de Deseño e Creación después de la sesión de ayer del Claustro Universitario, que incluía la votación de la memoria para esa puesta en marcha, pero que se dejó sobre la mesa ante las posturas enfrentadas de miembros del Claustro, según informa el Duvi.

Las partes tienen ahora una semana para buscar una solución alternativa que permita poner en marcha el Grado en Deseño e Creación en Pontevedra, proceso en el que el rector actuará como mediador, por lo que demandó el compromiso de todas las partes para "no arriesgarnos a perder este título". De no llegar a un acuerdo, avanzó Reigosa, "seguiremos adelante con el inicio del expediente para la creación de la nueva facultad".

La creación de este nuevo centro es la respuesta alternativa de la Universidade de Vigo a la negativa de la junta de facultad de Belas Artes a la aprobación de la memoria de este grado. El Duvi añade que ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para la implantación desde título en el centro pontevedrés y "con plazos muy cortos por el inminente cierre del actual mapa de titulaciones", se optó por la creación de un nuevo centro, que daría cobijo tanto a este grado como al Máster en Dirección Creativa de Moda.

Reconocía el rector que "esta era la única posibilidad que teníamos en plazos extraordinariamente récord para conseguir aprobar los planos de estudios y que se someta a todos los procesos de evaluación". Para pilotar este proceso se nombró como decano-comisario al profesor Marcos Dopico pero, finalmente, el proceso que debería haber arrancado ayer quedó en suspenso, tras la intervención de varios miembros del Claustro oponiéndose a la puesta en marcha de la nueva facultad.

El Duvi destaca que entre ellos figura el catedrático del Departamento de Pintura Jesús Hernández, que recordó que el lugar natural del nuevo grado es la Facultade de Belas Artes, pero no en las condiciones que se proponían y que tuvieron como consecuencia la votación negativa de la junta de facultad. Entre estos motivos, destacó que las 45 plazas de Deseño e Creación se detraerían de Belas Artes, titulación con la que tendrían también que compartir espacios físicos, equipamientos y cuadro de profesorado, "lo que sería desvestir un santo para vestir otro". Remarcó que Belas Artes "no dijo no a Deseño e Creación, sino a su memoria" y lamentó no contar con una propuesta "que no restara, sino que sumara, de manera que un título se había complementado y había potenciado al otro".

Por esto solicitó "revertir la decisión de crear una facultad específica", que sería "algo inédito en el Estado Español y acabaría siendo contraproducente para ambos grados, para la Facultade de Belas Artes, para el campus de Pontevedra y para toda la Universidade de Vigo".

En el mismo sentido se pronunciaron también representantes del Personal de Administración y Servicios de Belas Artes, del sector de estudiantes o la profesora de la EE de Telecomunicación Carmen García Mateo, que solicitó retirar el punto de la orden del día, ya que según explicaba se trata de un conflicto complejo que no se puede solucionar "con una decisión precipitada y poco meditada".