José James y Joey DeFrancesco Trío completan el cartel del Festival de Jazz junto a Judith Hill

Los amantes del jazz y del blues tienen reservada desde hace ya muchos años una fecha en rojo en el calendario. Los últimos días del mes de julio, cuando se dan cita en Pontevedra las más destacadas figuras de esos estilos musicales. En esta ocasión, el Festival Internacional de Jazz y Blues de la ciudad del Lérez se celebrará entre el 23 y el 28 de julio y contará de nuevo con figuras y formaciones de primerísimo nivel como son Joey Francisco Trío, José James, Gabriel Peso Trío y Judith Hill, que encabeza el cartel de este año.

Compositora y pianista, Hill destaca especialmente por su espectacular voz que le permitió relacionarse con dos figuras míticas del pop como Michael Jackson y Prince. Ambos la eligieron a ella como corista tanto para actuaciones en vivo como para grabaciones y de hecho, Jackson la eligió para actuar con él en la que sería su última gira, "This is it", que se frustró por su prematura muerte en 2009.

Colaboró también con artistas de la talla de Stevie Wonder, Rod Stewart, Elton John, Robbie Williams, Anastacia, Chaka Khan, George Benson, Josh Groban o John Legend. Alcanzó también gran notoriedad por su participación en el "talent show" norteamericano "The Voice". Pontevedra será ahora una de las paradas previstas dentro de su gira mundial de presentación de su último disco titulado "Golden Child". Será en A Ferrería el viernes 26 de julio, a las 22.30 horas.

Para entonces, el Festival de Jazz ya habrá superado su ecuador. El pistoletazo de salida lo habrán dad tres días antes, el 23 de julio, una banda creada en Pontevedra a finales de 2017. Se trata de Mr River, que actuarán a las 22.30 en el escenario del la plaza del Teucro.

Al día siguiente, el 24 de julio, tomará el relevo en ese mismo escenario Álvaro del Valle Quartet. Asiduo de diferentes festivales y clubs nacionales e internacionales, el guitarrista Álvaro del Valle liderá una banda con tr4es de los músicos gallegos más talentosos como son el saxofonista Fernando Sánchez, el contrabajista Pablo Patiño y el batería David Puime.

A partir del día 25 llegan los platos fuertes del festival que se traslada a la plaza de A Ferrería. El primero en subirse a este escenario será Joey DeFrancesco. Nieto e hijo de dos aclamados intérpretes, Pontevedra tendrá la ocasión de disfrutar de un magnífico organista, trompetista y vocalista de jazz. Se puede decir que nacio con un don natural para la música y, de hecho, a los cinco años ya tocaba el órgano y a los diez empezó a actuar en algunos clubes de su ciudad natal, Filadelfia, llegando a ser telonero de figuras como B. B. King o Wynton Marsalis. Siendo solo un niño fue finalista del prestigioso cncurso internacional de piano Thelonious Monk.Colaboró con grandes artistas, fue candidato en cuatro ocasiones a los premios Grammy y forma parte del Salón de la Fama del Órgano Hammond desde 2014. Con más de 40 discos propios, este año ha publicado un nuevo trabajdo titulado "In the key of the universe".

Después de Judith Hill, el día 27 de julio vuelve a Pontevedra José James, quien ya estuviera en la ciudad del Lérez en este mismo festival en 2011. Nació y creció en la misma ciudad que Prince, Minneapolis, de ahí que se formó escuchando al genio ya desaparecido pero también estilos tan dispares como "hip-hop" o "modern jazz". Sus discos fueron objeto de todo tipo de reconocimiento y premios.

El cierre al festival lo pondrá el domingo 28 de julio Gabriel Peso Trío. Con cuatro años, el líder de esta formación ya se subió al escenario del Teatro Principal de Pontevedra para tocar el piano. Ahora repetirá al frente del trío que forma con David Ruiz y Miguel Asensio. Todo esto con múltiples actividades paralelas y sin olvidar que todos los conciertos son de entrada libre.