APDR exige un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto del dragado del Lérez

Bajo el lema "dragaxe si, pero non así", la Asociación Pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDR) y Ecologistas en Acción mostraron su rechazo al proyecto de la consellería do Mar para retirar la sedimentación del canal del río Lérez y del puerto deportivo. Los dos colectivos reclamaron que el proyecto contemple un nuevo estudio de impacto medioambiental y que se valore con los sectores del mar y del turismo si es conveniente o no llevarlo a cabo. En este sentido, los colectivos ecologistas mostraron su rechazo en tanto que la iniciativa no incluya medidas para atajar las causas que provocan la sedimentación.

"Estamos de acordo en que hai que solucionar o problema de sedimentación de lodos na canle do río Lérez pero non ca maneira coa que se pretende facer", señaló el presidente de la APDR, Antón Masa, en un acto en el que estuvo acompañado por el patrón del velero Diosa Maat de Ecologistas en Acción, Luis Espejo, que recaló en la ría en una ruta que partió desde Cantabria hasta Vigo y que, tras su parada en Pontevedra, viajará hasta Francia durante este mes y el siguiente.

Según explicó Masa, el colectivo defiende que "cualquiera dragaxe terá un impacto ambiental tanto de carácter físico, como químico e biolóxico na ría de Pontevedra" y exigen que se haga un nuevo estudio al respecto en el que no solo se analicen los efectos de la sedimentación, sino también las causas que la provocan "e se valore tanto os efectos positivos e negativos que podería ter esa actuación na ría".

En este sentido, APDR reclama a la Xunta que tenga en cuenta en la valoración del proyecto a los dos principales colectivos que reivindican este dragado como son los trabajadores del mar y el sector turístico. "Deben ser considerados á hora de valorar se os efectos positivos son máis que os negativos para determinar se se debe inverter esa cantidade de cartos se non se van solucionar as causas que provocan esa sedimentación", expuso Masa.

Precisamente APDR criticó las "contraditorias" declaraciones públicas realizadas por la Xunta recientemente. Masa aseguró que en caso de valorar la opción de depositar los sedimentos en la zona de Sálvora, en la ría de Arousa, debería elaborarse un nuevo proyecto que saliese a exposición pública ya que "sería algo novo", no incluido en los documentos publicados y aprobados con anterioridad y que, cuando la conselleira do Mar, Rosa Quintana, negó posteriormente que se llevarían a este punto y que se harían en dos zonas autorizadas, que aclare si sería en la ensenada de Campelo y el sector entre la Illa de Tambo y el emisario como se contemplaba en el anteproyecto de 2011 y en el proyecto de 2016.