El pregón de Aarón González, pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen 2019

"Me costó asimilar tal responsabilidad, pues no es nada fácil estar aquí, delante de tanta gente, sin unos guantes de boxeo para defenderme", bromeó Aarón González al inicio del pregón con el que dio el pistoletazo de salida a las fiestas del Carmen 2019. La intervención del púgil, seguida del III Certame de Bandas de Gaitas Virxe do Carme, abrieron por todo lo alto un programa de fiestas que se prolongará hasta el próximo día 16 y que los vecinos, según demostraron ayer, tienen muchas ganas de disfrutar.

Acompañado por la alcaldesa de Marín, María Ramallo, y luciendo la capa con la que salta a los rings de todo el mundo, con el escudo del municipio bordado, Aarón hizo un repaso de lo que significa la ciudad para él, de cómo fue su infancia en la villa marinera, de cómo vivía las fiestas del Carmen... en definitiva, de lo que es Marín para él.

"Vivimos en una villa en la que la juventud, aunque nos quejemos, siempre pudimos tener grandes veranos. Paseos en pedaletas en nuestras hermosas playas, ir nadando hasta las boyas o tomar el sol hasta ponerse como un camarón (cuando toca sol); tardes de playa solo interrumpidas por interesantes torneos 4x4 en la pista de la Barriada de Mogor", fue relantando el boxeador que, como no podía ser de otra forma, dedicó un hueco especial al deporte. "Es mi afición desde siempre y aquí me siento agradecido, pues nací en un lugar muy adecuado para practicarlo y promoverlo, en Marín siempre hubo una gran tradición deportiva".

El púgil, campeón de España del peso welter, es una persona muy admirada en la villa marinense, no solo por sus logros deportivos, sino también por ser un gran ejemplo de superación. A los diez años, un accidente lo postró en una silla de ruedas, pero Aarón ganó el combate más importante de su vida y hoy en día puede presumir de ser uno de los deportistas más destacados del panorama nacional. "Los amigos son los que me dan fuerzas para luchar cuando ya no queda más, los que me animan cuando las cosas no salen como uno quiere, los que luchan para que un niño de 10 años vuelva a andar".

Y si de algo está orgulloso es de su trabajo como profesor de Primaria. "Los últimos años, además de competir y dar clases de boxeo, dedico la otra mitad de mi vida a la docencia. Como muchos sabéis, soy maestro en el Colegio Inmaculada y allí paso todas las mañanas rodeado de las mejores personas que existen en el mundo, vuestros hijos e hijas. Con ellos aprendo, con ellos disfruto y a ellos intento transmitir todos los valores y experiencias que la vida da".