Combarro resolve a súa débeda con Maside

Tras triunfar como viñetista e pintor e ser uns dos máis destacados intelectuáis defensores do republicanismo, a vida e obra de Carlos Maside virou durante o seu exilio interior na posguerra, a súa "morte civil", como a denomina a súa biógrafa, María Ester Rodríguez. Coas súas feridas internas e externas tanto pola súa diabete como por estar represaliado polo franquismo, entre agosto e outubro de 1952 múdase a Combarro, nunha época que supón un Edén produtivo e creativo para un artista referencia da pintura galega e onde inmortaliza a vila dos hórreos. 67 anos despois, Poio recoñece a labor de Maside.

"Para Maside, Combarro fou como unha illa na súa vida, non tiña boa saúde nin forte, pero rodeado dos hórreos e dos combarreses, encontrou unha felicidade que se reflexou nun torrente tanto produtivo como de creatividade, volveu a sentirse o artista que era tras moitos anos de sufrimento". Así describe o impacto que tivo a vila dos hórreos e a súa xente en Carlos Maside, o seu sobriño, Xulio Maside. Foron só tres meses, entre agosto e outubro de 1952, os que votou este referente da pintura contemporánea de Galicia en Combarro retratando as súas rúas, palleiras, fontes e, sobre todo, os seus veciños, nunha obra que é imprescindible no eido cultural autóctono.

A vida e obra de Carlos Maside ten un claro antes e un despois coa caída da II República. O pintor forma parte do novecentismo, con García Lorca, Dieste, Antonio Baltar, Valentín Paz-Andrade, pero tamén moi estreitamente vinculado a xeración Nós como Castelao, Otero Pedrayo e artistas da talla de Luis Soane e, xunto ao propio Maside, na outra gran referencia da pintura galega como é Arturo Souto, sendo estes dous últimos con quen mantería unha extensísima relación de amizade mantida a través dunha amplísima correspondencia epistolar.

Reputado viñetista antes da Guerra Civil, a súa obra artística estivo na Exposición Internacional de Barcelona en 1929 cando só tiña 32 anos, e mesmo traballos seus xiraron entre 1932 e 1933 nunha mostra que percorreu os Estados Unidos dende o Atlántico ata o Pacífico. Pero coa chegada do franquismo chocou coas súas fortes conviccións republicanas que nunca quixo traizoar provocando un desgarro na súa vida, un dano que só puido curar durante os seus tres meses vividos en Combarro.

"No momento que foi a Combarro, estaba moi só, sometido a un exilio interior, non podía expoñer nin vender os seus cadros e déronlle a puntilla cando non lle deixaron tampouco dar clases en Vigo. Os seus amigos republicanos exiliáronse e lle prepararon a súa saída tamén, pero el, ademáis das súas fortes conviccións republicanas estaba convencido de quedar e que enterrasen aquí, a pesar do sufrimento que viviu". Así o explica a súa biógrafa, María Ester Rodríguez. A súa situación vese agrabada debido a súa diabete, que o converteu nunha persoa dependiente, agravado por haber perdido as súas fontes de recursos económicos ao ser represaliado polo franquismo.

Segundo relata Rodríguez, foi precisamente a axuda de Castelao, vendendo a obra de Maside no Centro Galego de Bos Aires, os que lle proporcionarían un certos ingresos. "Fixo o que para entón sería un derroche, inverteuno en vivir en Combarro, e alí, aínda que por un breve tempo, puido ser feliz", comenta. Durante a súa estadía na casa de Celia Rodríguez, fixo máis de 300 traballos, entre bosquexos, retratos, debuxos e pinturas que, moitas delas non poido chegar a volcalos en outras técnicas e mesmo se cree que puideron ser máis que puido empregar para sacar algún recurso. "Foron case tres obras por día o que é unha labor moi intensa en tan pouco tempo", afirma o presidente de A Solaina, Rafael Vallejo. Unha obra que foi recuperada recentemente nunha mostra que se expuxo no Museo de Pontevedra.

"Combarro foi un derroche de liberdade artística para Maside, un oasis nunha etapa na que non lle quedaría moito para a súa morte (seis anos despois da súa estancia na vila dos hórreos a consecuencia da súa mala saúde)", comenta Rodríguez e prosigue que foi alí "cando a a súa paleta de cores muda e vai aos verdes, malvas, laranxas... foi unha etapa na que recupera a plenitude dunha liberdade que nunca antes atopou durante o seu exilio interior e nunha obra na que reflicte a felicidade que por fin recupera neses tres meses e que ten no retrato de 'A Peixeira' no máis representativo dese momento".

Durante ese tempo, Maside convértese nun documentalista de Combarro, especialmente, da súa xente. De aquí sairían algúns dos seus traballos máis representativos como "O neno", onde retratou ao combarrés Antonio Besada, ou "A Peixeira", nun retrato de Maruja Vicente. "Identificamos a moitos veciños que retratou no seu momento, pero moitos deles están mortos xa e outros moitos, nos tres ou catro anos seguintes, emigraron a América", afirma Vallejo, cuxo avó tamén chegou a ser retratado por Maside reparando un cesto.

Combarro devolveulle a felicidade a Maside e este respondeu inmortalizando para sempre á vila dos hórreos, vinculando para sempre á vila cunha das obras máis impoñentes e importantes da pintura galega. Por iso onte, a asociación A Solaina, encabezada por Vallejo, rendiu honores ao artista. Foi co colocación dunha placa na casa número 43 na praciña da Rúa, na que viviu Carlos Maside no súa estadía na vila, nun acto emotivo no que participaron tamén Xulio Maside, Rodríguez e o exdirector do Museo de Pontevedra, Carlos Valle e promotor da exposición de Maside, pero onde tamén estiveron presentes Besada "O Neno" ou Vicente "A Peixeira", e algúns outros veciños aos que cos seus retratos, o xenial pintor convertiu en inmortal ao Combarro de 1952.