ANDRÉS DE BLAS GUERRERO "Si encauzamos la crisis catalana la extrema derecha se desinflará"

El politólogo Andrés de Blas, todo un referente en el estudio de los nacionalismos en España, fue uno de los ponentes invitados al curso Luces sobre Valle Inclán que celebró esta semana la Uned en Pontevedra.

- Su gran tema de investigación no puede estar más de actualidad

-Sí ( sonríe), así es, no puede estarlo más. Y veo esta actualidad? Pues con preocupación, como todos los españoles.

- ¿Cómo cree que se debería actuar en el tema de Cataluña?

-Hay que tener paciencia y, por un lado, defender el estado de derecho, el principio de legalidad, pero por otro lado también hacer política. Y hacer política sobre todo en Cataluña, atrayendo a la gente de Cataluña que cree en la doble lealtad a Cataluña y España, que no está de acuerdo con el giro independentista del nacionalismo. Hay que actuar también en ese terreno.

- La impresión es que los últimos años han sido una sucesión de torpezas

-Efectivamente, la clase política quizás no ha estado a la altura de la gravedad del problema. Los nacionalismos, los nacionalismos periféricos, han creído que podrían forzar las cosas siempre al máximo, que a mayor nacionalismo mayor bienestar para las comunidades autónomas que lo predicaban. Y esa es una mala política, efectivamente. Y por otra parte los políticos del estado tampoco han sido un prodigio de visión de estado y del problema..

- ¿A qué principios debemos atenernos? ¿No es posible construir estados desde la diferencia?

-Sin duda, en el tratamiento de los problemas nacionales hay un principio fundamental que es el de las lealtades compartidas. Los ciudadanos pueden ser leales a Bretaña, a Francia y a Europa, sin que ello suponga un desgarro interno, pueden ser leales a Cataluña o Galicia, a España y Europa, sin que ello suponga una ruptura o una tensión inevitable. Esa idea de que los nacionalismos son incompatibles es muy decimonónica, la idea de que en definitiva hay una lucha fatal entre naciones, ese no es así. La democracia tiene caminos para, a través del pluralismo cultural y político, conciliar las lealtades. Y ese el tema que nos ha fallado en España. Quizá en todo esto lo más doloroso sea la conciencia que tienen muchos catalanes de no ser queridos en España, de verse enfrentados al conjunto de España, ha sido un gran error.

- Comprensible si se recuerda las "campañas" contra las empresas catalanas o el "a por ellos"

-Claro, pero es que hay que hacer ver que eso son anécdotas, que el grueso de la sociedad española ha tenido respecto a Cataluña una actitud receptiva. Cataluña ha sido una tierra de modernización, que nos ha conectado mejor con Europa, que ha estado a la cabeza del proceso de industrialización. Y todo eso la sociedad española lo sabe. Los miles de castellanos, de andaluces, de murcianos que han ido a trabajar a Cataluña son conscientes de que Cataluña ha hecho un servicio a España. En ese sentido es en el que creo que las circunstancias a las que usted alude son absolutamente anecdóticas y excepcionales, pero efectivamente crean un muy mal ambiente y son responsables de esa ruptura que se ve hoy entre la sociedad catalana y la del conjunto de España.

- ¿Cuál debería de ser, si es que es deseable buscar otro, el modelo a seguir? ¿El estado autonómico sigue siendo un instrumento válido?

-Creo que el estado autonómico es un buen instrumento. Quizás necesita perfeccionarse, introducir elementos que lo asemejen más a un modelo federal, que en la práctica ya lo es. El estado autonómico es en la práctica un estado federal pero quizás se pueda mejorar en aspectos concretos.

- ¿Por ejemplo?

-Mediante la reforma del Senado, del sistema de financiación. Quizás con esos cambios el estado de autonomía sea un buen camino, lo que sucede es que necesita tiempo para consolidarse y necesita también la lealtad de los políticos, tanto de los políticos estatales como de los nacionalistas. Pero creo en la viabilidad del sistema que actualmente tenemos.

- También el conjunto de Europa está ante grandes retos, el primero el cambio en la geopolítica mundial, que literalmente la deja fuera

-Sí que hay una crisis Europea, efectivamente, y Europa tiene que recuperar su protagonismo en la política internacional. Pero cara a ese protagonismo europeo desde luego los movimientos nacionalistas de signo desintegrador en nada ayudan.

- ¿A Europa le interesa la vuelta a los orígenes, recuperar el discurso reformista duro?

-Efectivamente, Europa es un proyecto pactado entre la socialdemocracia y la democracia cristiana desde unas actitudes reformistas, desde unas actitudes moderadas de defensa del estado del bienestar. Y ése es un elemento clave para el sostenimiento del proyecto europeo. Renunciar a esa defensa del estado de bienestar, renunciar a esa actitud reformista, no traerá ventaja alguna para el proyecto europeo.

- ¿Le preocupa el auge de la extrema derecha?

-Pues yo no estoy especialmente preocupado porque creo que es una reacción muy ligada a la crisis catalana. Creo que si encauzamos la crisis catalana la extrema derecha se desinflará. Sobre todo ha sido el elemento reactivo a esa tensión el que ha originado el grueso de la respuesta de la extrema derecha.

- ¿Y el papel de los medios? Alguien escribió que han dibujado tres escenarios: Madrid, el procés y ese sitio de ahí fuera en el que pasan cosas, como que violan menores, hay lugareños y temporales

-( risas) En general los medios no están contribuyendo mucho a la solución del problema. Sobre todo en lo que deberían insistir es en los expedientes democráticos para tratar el problema nacional. Y en esos expedientes democráticos está lo que hablábamos: las lealtades compartidas, entender que los ciudadanos pueden ser leales a la nacionalidad cultural, a la nación política, a la Unión Europea y pueden ser ciudadanos del mundo sin que ello les suponga ningún desgarro.

- ¿En qué otros expedientes deberíamos fijarnos para analizar el problema de España?

-El segundo es el pluralismo, el pluralismo cultural y el político, una condición indispensable para el tratamiento de esas tensiones nacionales. Y en tercer lugar deben fijarse en la tolerancia, no en el sentido débil de soportar lo diferente o el error, no; sino en el de darse cuenta de que con lo distinto las personas se enriquecen. Darse cuenta de que, en definitiva, la tolerancia es una vía para el mejor desarrollo de la personalidad. Y han de ser esos expedientes los que deben ser utilizados para el tratamiento de las cuestiones nacionales. Quizás los medios no estén contribuyendo eficazmente a ello.