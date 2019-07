Los trabajadores de Política Social reclamarán refuerzos permanentes ante el Parlamento

Con "Política Social, fai falta personal" como lema, los trabajadores de los Equipos de Valoración y Orientación (EVO) encargados de facilitar ayuda a las personas con discapacidades, volvieron a manifestarse ayer ante la sede de la jefatura territorial, en la avenida de Vigo, para reclamar la contratación de personal estable. Denuncian que el personal contratado es de refuerzo y que "supondrá un empujón" a la lista de espera para el reconocimiento de una discapacidad por la Xunta, que actualmente es de dos años, pero que supone "un parche" ante una situación en la que el servicio está desbordado.

La reciente contratación de cuatro nuevos equipos, "pero de refuerzo, no permanentes", que estarán un máximo de nueve meses, no convence a los trabajadores del servicio considerando que apurar unos trámites durante el periodo en el que estén no solucionará un problema que llevan desde hace año. "Lo que hay aquí no son atascos puntuales, sino permanentes, se necesitan, como mínimo dos equipos fijos", señalaron los trabajadores que anunciaron que denunciarán su situación este martes en una concentración ante el Parlamento.

A pesar de la incorporación de estos cuatro nuevos EVO, los trabajadores denunciaron que actualmente solo dos grupos están realizando el trabajo de valoración de discapacidad, ya que muchos de los nuevos contratados temporalmente están realizando sustituciones.

En cuanto a la situación de la lista de espera, sigue siendo muy alta pese a la incorporación de los refuerzos. Concretamente son 300 los expedientes que llevan ya más de dos años esperando a que se resuelva y 70 los que se iniciaron hace más de tres, sin que se haya podido comunicar una resolución a las personas con discapacidad.

Mejoras en el servicio

Además de la falta de personal, los trabajadores de los EVOs reclamaron también mejoras en la forma de trabajar para poder agilizar los expedientes. Entre ellas, la creación de carácter permanente de nuevos equipos de valoración en las localidades en los que la carga de trabajo provoca la superación de los plazos legalmente establecidos, adí como la dotación de más personal de cuerpos generales.

También piden que se habilite al personal de psicología de los EVOs el acceso al IANUS, la herramienta informática donde se archiva la documentación e información necesaria para evaluar cada caso concreto. Actualmente, solo los facultativos de estos equipos tienen acceso, lo que provoca una situación de sobrecarga al personal de psicología y debe recurrir al personal médico, que además de atender su trabajo específico, tiene que facilitar el acceso al medio informático al resto de trabajadores.

Además, consideran que el modelo de solicitud de reconocimiento del grado de discapacidad debe ser modificado ya que no facilita el trabajo del personal técnico y genera dudas a quien lo pide por la terminología utilizada. Teniendo en cuenta que la valoración final resulta de una suma de factores en los cuales son muy importantes los factores sociales, apuntan los trabajadores que es "claramente contradictorio y confuso" que el propio documento aparezca marcado por defecto la negación expresa a la valoración de esos campos y que es "una falta de comunicación al usuario que le está quitando derechos en su valoración".

Reclaman además que se organice mejor los tiempos de consultas y respetar los 45 minutos estipulados para ellos y ampliar al doble para los casos más especiales, siendo estos últimos concentrados al final de las mañanas para que no interfiera en el trabajo de todo el equipo y evite tiempos muertos de los trabajadores del EVO cuando estas citas se programan arbitrariamente. También piden respetar un día de la semana para que se concentren la junta de valoración para tantear los expedientes y los trámites administrativos y legales para contestar los recursos, revisiones, reclamaciones, demandas o adaptaciones para la realización de exámenes.