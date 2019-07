Pedaladas lamenta la retirada del carril bici del proyecto de acceso a Montecelo

Malestar en el colectivo ciclista Pedaladas ante la noticia de que la Diputación acaba de eliminar el carril bici en el acceso a Montecelo. Un hecho que desde esta asociación comparan, además, con la decisión de Portugal de aprobar en Consejo de Ministros su "Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável" que con una inversión de 300 millones de euros proyecta tener 10.000 kilómetros de ciclovías en 2030.

Desde Pedaladas destacan que el país vecino aprueba esta estrategia para fomentar el uso de la bicicleta el mismo día en que la Diputación "consegue eliminar o carril bici de acceso a Montecelo cunha alegación absurda de que non é posible subir a Montecelo en bici". Explican que cuentan con una socia dentro del propio colectivo, Inés, "que sube en bici a Montecelo para ir ao traballo cando non fai turno de noite e usa as beirarrúas sentido subida pola falta de seguridade e os problemas de conflictividade cos conductores de automóbil porque nesa costa ten que ir a modo para non chegar sudada", explican. "Isto contradí todos os argumentos da Diputación e dos seus técnicos que obviamente non usan a bici, nin pretenden usala para nada serio como é a mobilidade", añaden.

Para Pedaladas, actualmente "temos un problema grave coas concepcións do BNG de Pontevedra sobre os carrís bici, a zona 30 e os lombos"; subraya. De hecho, sitúan como origen del problema a un "non usuario da bicicleta que é César Mosquera que a día de hoxe é o responsable da mobilidade alternativa na Deputación e no Concello".

Sí se hacen en Vigo

Desde este colectivo aseguran que Mosquera "está a torpedear calquera intento por facer da bicicleta un elemento de mobilidade real na cidade de Pontevedra e na súa contorna deixando o seu uso para o deporte, impedindo que as persoas de calquera idade e condición física a usen e o dicimos porque a Deputación si fai investimento de carrís bici en Vigo como trazado Samil-Teis porque alí o alcalde si está por facer da súa cidade un espazo ciclista e en Pontevedra non". El colectivo lamenta que ahora se vaya a tener un acceso a Montecelo sin este carril bici a pesar de que sí hay espacio para habilitarlo, sin disminuir el ámbito reservado a los peatones y además en una carretera que califican conflictiva para la convivencia entre ciclistas y automóviles por los "lombos" y su pendiente.

Desde Pedaladas se muestran tajantes: "A bicicleta nunca vai ser un medio de transporte para a maioría das persoas mentres César Mosquera sexa o responsable de mobilidade e infraestructuras", es por ello que solicitan su jubilación efectiva al considerar que esta "desactualizado" para "exercer de responsable de mobilidade sustentable e alternativa". "As políticas de só facer lombos e aceras sen importar pendentes, mobilidade ou condición física das persoas non serve para o obxectivo de fomento da mobilidade activa", explican.

Como medida de protesta, "Pedaladas" invita a la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; así como al propio vicepresidente, César Mosquera, y a los técnicos, a subir hasta Montecelo en bici el día 12 a las diez de la mañana acompañados de los miembros de Vaipolorío. Aseguran que Pedaladas facilitará los medios, tanto las bicicletas como acompañantes para dar seguridad y la notificación a la Subdelegación del Gobierno.