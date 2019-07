Alumnos de FP y ciclos de Bueu y Pontevedra podrán optar a 22 becas Erasmus en Portugal e Italia

Un total de 22 alumnos de Formación Profesional (FP) básica y ciclos medios de Bueu y Pontevedra tendrán la oportunidad de realizar en Italia y Portugal sus prácticas obligatorias en empresas durante los dos próximos cursos gracias a becas Erasmus. El IES Johan Carballeira, IES Luís Seoane de Pontevedra y Centro de Formación y Experimentación Agraria (CFEA) de la ciudad del Lérez se han unido para crear el consorcio Erasmus Ría de Pontevedra, con el que han conseguido la aprobación por parte del Servicio Español de Internacionalización de Educación (Sepie), un organismo que depende de la Ministerio de Ciencia y que se encarga de la gestión del programa Erasmus de la Unión Europea (UE).

El presupuesto concedido es de 80.000 euros y los estudiantes que resulten seleccionados podrán contar con una beca con un importe medio de 1.000 euros mensuales, lo que prácticamente garantiza su estancia a coste cero para sus familias.

Estas movilidades tendrán una duración de unos dos meses y medio y las empresas con las que se ha establecido un convenio de colaboración están en las localidades portuguesas de Braga, Barcelos y Arcos de Valdevez, mientras que en Italia son Bolonia y Reggio Calabria. En cada curso académico hay fijados dos periodos para realizar estas prácticas o Formación en Centros de Trabajo (FCT): entre octubre y diciembre y entre abril y junio.

Plus de calidad

El Consorcio Erasmus Ría de Pontevedra presentó su proyecto al Sepie en febrero y acaba de recibir la confirmación de que ha resultado uno de los beneficiados. "Trátase de algo moi importante porque por primeira vez o alumnado de FP básica e ciclos medios poden optar a estas movilidades, o que lle da un plus de calidade a súa formación", afirman.

Las becas Erasmus aún se siguen asociando principalmente a los estudios universitarios, aunque el IES Johan Carballeira ya tiene experiencia en este campo. "A UE está decidida a potenciar estas axudas na FP porque se está dando conta de fai falla máis formación neste ámbito", explica el profesor Xosé Manuel Portela, que a través de su asociación Youth Neet Solutions NGO ha asesorado a los institutos del consorcio. En la presentación estaban la directora y la secretaria del IES Johan Carballeira, Asunción Sóñora y Ana Álvarez; el coordinador del Programas Internacionales del IES Luís Seoane, Modesto Rozas; mientras que la directora del CFEA de Lourizán, Isabel Bernad Colás, excusó su ausencia.

Intercambio cultural

Las principales características del programa Erasmus es que promueve que los estudiantes conozcan otros países y culturas dentro del ámbito de la UE, fomenta la convivencia, mejora la capacitación profesional y el conocimiento de idiomas, entre otras ventajas. Inicialmente se han escogido localidades de Portugal e Italia por su proximidad y similitudes lingüísticas. "Unha das cousas que máis se valorou por parte do Sepie é que os institutos xa teñen convenios con empresas do lugar para que o alumnado poda facer as súas prácticas", explican desde los centros educativo participantes. Esa formación abarcará las ramas de Fabricación Mecánica, Administración y Gestión, Imagen Personal, Marítimo-Pesquera y Agraria y Forestal.

Estas becas están dirigidas a alumnado de segundo curso de los ciclos, que hayan concluido su formación teórica y al que le reste solo la formación práctica obligatoria para obtener el título. Con este proyecto tendrán la posibilidad de realizar esas prácticas en el extranjero, con lo que también se pretende mejorar sus margen de empleabilidad. "Hai estudios que apuntanque teñen un 70% máis de posibilidades de atopar traballo á súa volta", explican los representantes de los tres institutos. Xosé Manuel Portela destaca la importancia de que el Johan Carballeira, Luís Seona y el CFEA de Lourizán se hayan unido. "Son tres centros cercanos, que detectaron que teñen necesidades comúns e decidiron xuntarse", apunta.

Ahora los institutos deberán informar a los estudiantes que reúnan las condiciones de optar a estas becas, aportando requisitos, plazos y características de la financiación para que valoren la posibilidad de acogerse a este programa. Luego se abrirá un plazo para la presentación de candidaturas y para hacer la selección definitiva. El 80% de la beca se ingresa antes de marcharse y el 20% restante al regreso.

Más de 600 solicitudes

Xosé Manuel Portela, con amplia experiencia en asesorar a los centros a través de su asociación, subraya que a estas ayudas se presentaron más de 600 centros educativos de toda España, aunque solo unos 420 obtuvieron la financiación. "Hai institutos que conseguiron superar a puntuación mínima requerida (60 puntos sobre 100), pero que logo se quedaron sen financiación. O consorcio Eramus Ría de Pontevedra tivo unha puntuación moi elevada e puido acceder ás axudas", explica.

La petición inicial era de 103.000 euros para facilitar la movilidad de hasta 24 estudiantes, aunque al final se quedó en algo más de 80.700 euros y un 22 alumnos.