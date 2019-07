El PortAmérica abre el telón en Caldas

Dispuestos a saborear tanto las notas de los grupos más destacados del momento como de las tapas de los mejores cocineros internacionales, la Carballeira de Caldas abrió ayer sus puertas a una nueva edición del PortAmérica. Llegaron autobuses procedentes de Vigo, Pontevedra, A Coruña, Ourense, Noia, Sanxenxo o Vilagarcía pero también muchos lo hicieron en otros medios, en una invasión de festivaleros procedentes de toda Galicia, y de parte de España, para disfrutar del mejor festival de música de las Rías Baixas.

La pontevedresa Cora Velasco fue la encargada ayer de abrir el telón de uno de los dos escenarios del PortAmérica que llenará de música la Carballeira hasta mañana. Con los temas de su último disco "Sortilegios", dio el pistoletazo de salida a un festival que poco a poco se fue llenando de público. Su relevo llegó en el escenario de enfrente, con la actuación del grupo Elefantes.

Para entonces ya estaba a punto de arrancar la cocina por la que pasarán hasta 15 Estrellas Michelín y 30 Soles Repsol, en un Rockcooking donde no todo era comer.. Entre los chefs del día se encontraba el caldense, David Abalo. Por su escenario pasaron algunas actuaciones "improvisadas" más memorables en un claro ejemplo en el que esta cita del PortAmérica no solo es un festival de música. También es gastronomía y mucho más. La organización volvió a mostrar su compromiso con la sostenibilidad con iniciativas para facilitar la recogida de latas, la de la eliminación de plásticos con el programa "Experiencias sostibles" de la Diputación o con la campaña que busca involucrar tanto a mujeres como hombres en la lucha contra las agresiones sexuales.

Pero la oferta musical estaba servida en el primer día de conciertos. Los madrileños Morgan sorprendieron al público con una de las mejores voces femeninas del panorama pop-rock, la de Carolina de Juan, una de las grandes sorpresas que aguarda el cartel de esta edición.

Precisamente el duelo de voces femenina estaba servido y es que justo después se subió al escenario una de las artistas más destacadas de este Portamérica, Zahara.

Posteriormente se uniría a este duelo otra de las voces más potentes del momento con Rozalén. Pero justo antes de la actuación de la albaceteña de "La Puerta Violeta", se subiría al escenario un clásico del PortAmérica, Xoel López. Junto con David Quinzán, Fernando Lamas y Adrián Seijas, deleitaron con su Combo Viamundo y algunas de las mejores versiones de canciones a las que el público se entregó. En una edición en la que unos enamorados declarados de la Carballeira de Caldas como Vetusta Morla, no podía faltar otro de los incondicionales del festival caldense.

La nota de color lo puso La Casa Azul, con su electropop y su "La revolución sexual" se ganaron a los festivaleros que no fallaron a la primera cita del PortAmérica. Para entonces no había marcha atrás y el público siguió bailando en cuanto se subió sobre el escenario Carlos Sadness con su música alegre mezclando ritmos electrónicos con música más convencional.

Habría tiempo para los ritmos más latinos que llegaron de la mano de Miss Bolivia antes de que cerrasen We are not DJ´s la primera de las tres jornadas de conciertos.