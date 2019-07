maría fidalgo casares "Los nacionalistas gallegos no quieren a su Colón real y los catalanes se inventan uno"

La Festa dos Libros que se celebra a partir de hoy en A Ferrería incluirá el próximo domingo la mesa redonda Colón galego? Unha orixe máis aló dos libros, en la que participarán el escritor Aquilino Fariñas Godoy, autor de la novela histórica Pedro Madruga-Cristóbal Colón, de Galicia al Nuevo Mundo, el periodista y coordinador de Galegos Universais, Influencia de Galicia no mundo, el presidente de la Asociación Cristóbal Colón Galego, Eduardo Esteban, y la numeraria de la Academia Andaluza de Historia y autora de Bocetos para la historia, María Fidalgo Casares.

- ¿Conoce desde hace años la teoría del Colón gallego o ha sido un encuentro reciente?

-La conozco desde mi infancia, pertenezco a una familia en la que he mamado la cultura gallega desde la cuna y la conozco desde pequeña. De pequeña cuando oía en clase lo de Colón genovés siempre decía no es genovés, no es genovés, es gallego. Y siempre me fascinó lo de los topónimos, toda la historia que rodea a la teoría. Conocí la teoría de que Colón era Pedro Madruga después, y me convenció plenamente, al principio pensaba que era la teoría del hebreo, por el tema de topónimos, y que la casa de Poio coincidía con esa idea. Aquí en Sevilla se celebró un congreso sobre la Exposición Iberoamericana de 1929 y se presentó una ponencia sobre el Colón gallego. Este año participamos de nuevo para darle un poco un respaldo académico fuera de Galicia a esa teoría.

- ¿Cree en la teoría? ¿Tiene dudas?

-Ninguna, creo completamente en la teoría. Los documentos de la teoría del Colón gallego están ahí y son irrefutables, están ahí, hay que molestarse en verlos y conocerlos.

- ¿Qué planteará en la mesa redonda?

-Voy a hablar de la difusión del Colón gallego fuera de Galicia. La teoría necesita divulgación fuera de Galicia y yo por ejemplo en el libro Bocetos para la historia, que también presento en la feria del libro de Pontevedra y que se basa en el pintor de batallas Ferrer Dalmau, repaso la historia de España y del imperio a través de los cuadros y a precisamente la teoría le dedico un capítulo en el que incido en la realidad del Colón gallego.

- Ha investigado también la leyenda negra

-Si, en el momento en que te pones a estudiar los Tercios y a revisar la leyenda negra te das cuenta de que fue una creación extranjera pero que se asumió plenamente por los investigadores españoles. De hecho yo creo que los investigadores españoles son casi más defensores de la leyenda negra que los propios extranjeros que la inventaron.

- De hecho se habla más de esa perspectiva en España que en el extranjero

-Totalmente, por ejemplo del tema de la Inquisición, que es verdad que existió y mató a 1.200 personas en 200 años, hay que ver que no solo era un tema religioso sino que también juzgaba temas de proxenetismo, estafa etc. Esos 1.200 muertos pueden parecer muchos pero en esa misma época en Holanda, Alemania o Inglaterra eran 20.000, o 40.000, es una cifra irrisoria comparativamente. Además había un inquisidor por provincia y en las películas españolas parece que había inquisidores debajo de las piedras, no hay película sin inquisidor con cara de malo, novela sin inquisidor etc. Cuando realmente la Inquisición era una institución muy peculiar pero que no tenía tanto peso como parecen hacernos creer por esa leyenda negra.

- Si alguna acusación grave se hace es genocidio indígena...

-El gran genocidio americano, sí, que además no viene de América sino que la leyenda empieza cuando Bartolomé de las Casas (un monje que se ha descubierto que ha mentido sobre su propia vida diciendo que estuvo en Perú cuando no fue así, que realmente estuvo muy poco en indias) exagerando, puede que tuviese alguna buena intención, pero exagerando de una forma grotesca el tema de las matanzas, publica su libro en Sevilla. Nadie le hace caso y 25 años después el enemigo del rey español, que era Guillermo de Orange, el holandés, recupera este libelo, contrata a un señor que le hace unos grabados espeluznantes (comiendo niños, barrigas abiertas, algo tremendo) los intercala en el libro de Bartolomé de las Casas y lo difunde por toda Europa. Y ahí empieza la leyenda negra, la de los españoles antropófagos y demás.

- ¿No se produjeron las matanzas que afirma Bartolomé de las Casas?

-Puede ser que tuviese una buena intención, pero se ha hecho la media aritmética y es imposible que lo que él cuenta fuese cierto, tendrían que haber matado 2 indios por segundo, una cosa imposible. No hay más que bajarse del tren en México y ver la gente que hay, o pensar que españoles fueron a América 200.000 en 300 años, el genocidio es insostenible pero fue asumido por los indigenistas americanos. Y luego en el tema de la independencia americana siempre la reacción ante lo español es la reafirmación de la identidad. Por eso creo yo que el nacionalismo gallego está en contra del tema de Colón.

- No sucede lo mismo con otros movimientos nacionalistas

-No, aquí salvo Afonso Eiré, que va un poco por su cuenta, al nacionalismo nunca le interesó la teoría de Colón, porque es un poco la idea de la españolidad, de la cristiandad, la hispanización. Es una reacción frente a España, es el nosotros somos buenos, ellos malos y no queremos saber nada de Colón porque aunque sea gallego representa la españolidad más sublime. Es curioso que los nacionalistas gallegos le den la espalda y no quieran al Colón gallego, que es verdad, es real, y los nacionalistas catalanes se inventan y argumenten uno falso. Nosotros, que es real y que tenemos los documentos, por esa especie de pudor de que como es español no lo queremos y en cambio a los catalanes no les importa y con tal de barrer para casa se inventan uno sin tener el mínimo documento.