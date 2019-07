Silva revalida la presidencia de la Diputación y tendrá como ejes la igualdad y la sostenibilidad

Los 13 votos de los diputados socialistas y los tres de los del BNG permitieron investir con una clara mayoría absoluta a Carmela Silva como presidenta de la Diputación de Pontevedra por segundo mandato consecutivo. El PP no presentó candidatura alternativa, por lo que la de Silva fue la única que se sometió a votación en el pleno de constitución de la Corporación provincial que se celebró ayer en el Pazo Provincial de Pontevedra.

En los dos discursos que ofreció la presidenta (el primero como candidata, de mayor contenido político, el segundo tras su investidura más emocional), Silva subrayó que la igualdad de la mujer volverá a ser un eje "transversal, global y prioritario" en todas las políticas que se ejecuten desde el nuevo gobierno de la Diputación, que vuelven a integrar PSOE y BNG. De hecho, prometió su cargo utilizando la fórmula habitual pero añadiendo que defenderá "os dereitos das persoas e particularmente os das mulleres".

Apoyo a la diversidad, lucha contra el despoblamiento, atención integral a la población más envejecida, juventud y continuar apostando por un Plan Concellos que prioriza la autonomía municipal (y que fue la "principal herramienta en el anterior mandato para repartir los recursos entre los ayuntamientos "con equidade" y sin "discrecionalidade") fueron otros de los ejes que anunció para este nuevo gobierno.

Otra de las líneas fundamentales de actuación pasará por una fuerte apuesta por el medio ambiente, con el impulso de políticas de transición ecológica hacia un cambio de sistema que permita combatir la realidad del cambio climático y favorezca el desarrollo y el bienestar de la provincia con una "economía sustentable". Algo que significa implicar a concellos y sectores productivos en un nuevo sistema de tratamiento de residuos (profundizando en el programa Revitaliza), así como en "la recuperación de espazos públicos para crear espazos de vida que poidan ocupar as persoas, a mobilidade sostible, a loita contra as emisións, implantar enerxías renovables, o cambio de sistema para que a Igualdade sexa o motor no que as mulleres teñen que xogar un papel fundamental". "Unha economía, dixo que respecte o entorno e o patrimonio, tanto na industria, no turismo como en todos os sectores productivos", explicó. Y que también "respete os dereitos das personas", creando empleo digno y de calidad.

Silva se presentaba en este pleno de investidura para hablar de futuro y no de pasado. Considera que el "cambio de 180 grados" que se dio a la Diputación en estos últimos 4 años es una constatación que fue refrendada en las urnas.

La presidenta agradeció a los ciudadanos de la provincia de Pontevedra "o caudal de confianza" que han puesto en las formaciones de progreso que integran el gobierno de la Diputación en las pasadas elecciones. Agradeció al PSOE que vuelva a contar con ella para presidir el ente y al BNG por su apoyo. Considera el anterior bipartito un ejemplo de un "gobierno único" integrado por dos fuerzas políticas que lo que hicieron fue "dar respostas aos intereses da xente por enriba dos lexítimos proxectos de cada un dos dous partidos" y cree que los dos grupos de progreso cuentan ahora con "máis lexitimación da que xa tiñamos" para continuar profundizando en el proceso de "transformación" iniciado hace cuatro años.

Silva prometió que no serán "políticos de despacho", sino que "estaremos na rúa para escoitar á veciñanza" y aseguró que apostarán por el diálogo y por escuchar las propuestas de todos frente a la crispación: "A xente non quere confrontación, non quere ruido", sino proyectos que ayuden a mejorar sus condiciones de vida. "O noso soño é seguir a transformar esta provincia e queremos soñalo con vostedes, a xente", aseguró.

La presidenta expresó su deseo de mejorar las relaciones con la Xunta y su "esperanza" de que asuma las competencias autonómicas que ahora presta el ente provincial a través de diversos organismos.