Pepe Solla "La gastronomía ya está al mismo nivel que la música en el PortAmérica"

El PortAmérica abre esta tarde sus puertas a una edición más en la Carballeira de Caldas. Artistas de la talla de Rozalén, Carlos Sadness, La Casa Azul o Zahara se subirán a los dos escenarios que tiene preparada la organización, compartiendo el protagonismo con los cocineros del Rockcooking, por el que pasarán entre hoy y el jueves 15 Estrellas Michelín y 30 Soles Repsol. Todos ellos comisionados por Pepe Solla para llevar tapas de la alta cocina a los asistentes a precios populares.

-Después de ocho años de Rockcooking en el PortAmérica. ¿Cómo liga gastronomía y música?

-Después de ocho años hemos demostrado que ligan increíblemente bien. Ha sido un formato rompedor, distinto y arriesgado también. No ha sido un viacrucis, pero sí un camino muy largo y arduo, de creer en ello cuando parecía que no acababa de funcionar y al final lo hemos conseguido y demostrado que puede ser, que gastronomía y música combinan genial.

--¿Se callaron muchas voces demostrando que la alta cocina tiene cabida en un ambiente festivalero?

-No lo hicimos con la intención de callar voces, sino con la intención de demostrar que la alta cocina es democrática, social, para todo el mundo. Incluso en un festival al que toda la gente va por la cuestión musical. Pero ocho años después, desde la organización nos costaría saber qué porcentaje de gente viene ya por la gastronomía. Creo que hemos equilibrado la gente que viene al PortAmérica por la parte musical con la gastronómica. La gastronomía, la alta cocina, no es para la élite. Otra cosa es que un restaurante tenga pocas plazas y solo tenga espacio para veinte o cuarenta personas, pero eso no quiere decir que sea exclusivo. Creo que eso quisimos mostrar y demostrar y la gente disfruta de ello.

-Hablando de la importancia de la gente que viene al PortAmérica por su gastronomía, ¿es ya un signo de identidad del festival?

-Sin duda. El PortAmérica ya es un concepto global. La gente ya no lo liga solo a la música. Por ejemplo, el Madcool o el BBK piensan en la música, pero en el PortAmérica piensan en música y cocina. O cocina y música, porque yo no podría delante ninguna de las dos opciones, están en paralelo ya. Creo que la gastronomía ya está al mismo nivel que la música en el PortAmérica. Eso es este festival.

-¿Como precedente, es un referente en este sentido?

-Sí. Se ha hecho un formato que no se había hecho nunca. Ocho años después es palpable, está ahí, no hace falta decir que funciona. Llevamos tres años ganando el premio Fest a la mejor cita gastronómica.

-¿Lo hace único entre los festivales u otros intentan copiar el modelo?

-Sí hay otros festivales que nos intentan seguir y no pasa nada, no es una exclusiva nuestra ni la pretendemos. Las ideas uno las lanza y la puede coger, sin copyright ni lo queremos, todo lo contrario. Ves que otros festivales empiezan a coger formatos parecidos y nos parece bien. Hacemos algo que la gente trata de replicar y esto es un signo que valida la fórmula y eso es lo más importante, llevar la alta cocina a todo el mundo.

-Empezaron el primer año con tres Estrellas Michelín, ahora ya son quince y treinta soles Repsol de todo el mundo. ¿Qué tiene el PortAmérica que todo el mundo quiere venir?

-Empezó para demostrar que la alta cocina puede llegar a todo el mundo, pero después nos hemos encontrado con que los cocineros realmente disfrutan muchísimo estar ahí, como pocas veces disfrutan, entonces no quieren perderse este evento. Cada cocinero que viene quiere repetir, lo dice y lo cuenta. Es tan bonito que los vienen quieran volver que creo que ya es un evento para que los cocineros disfruten cocinando delante del público. Creo que le hemos dado la vuelta y muchos son ellos los que disfrutan.

-¿Pocas veces pueden estar tan cerca de los que saborean sus platos?

-Pocas veces podemos estar tan cerca de tanta gente y vivirlo tanto. Y con una parte tan emocional. Creo que nos engancha a todos los cocineros. La cocina no tiene sentido si alguien no está dispuesto a disfrutarla. Ver que a la gente disfruta y se emociona con esto es lo que nos hace sentirnos cocineros y dar valor a nuestro trabajo. Ya no te digo poder hacerlo delante de miles de personas. Por poner un ejemplo muy claro, cuando un músico se sube a un escenario y ve que la gente se emociona con sus notas y le da una energía brutal, eso pasa también a los cocineros. Nos da un chute de energía para seguir trabajando el resto del año.

-Hablando del paralelismo entre cocineros y músicos. En otras ediciones nos sorprendió no solo tras los fogones, también sobre el escenario. ¿Con qué nos sorprenderá esta edición?

-Me encanta subirme al escenario. Tengo muchos amigos y estoy encantado de hacerlo. ¿Qué pasará esta edición? No lo sé, eso va surgiendo.

-¿Y el Rockcooking? ¿Qué tapa será la que sorprenderá más?

-Más que que vengan grandísimos cocineros de todo el mundo, lo más bonito del Rockcooking es que la gente viene a disfrutar de la cocina en general. Más que de Pablo Pizarro o Kiko Moyá, la gente no viene por un cocinero concreto, sino para disfrutar de la cocina y eso es lo más bonito. No hay ni una tapa ganadora ni un cocinero destacado, lo que lo hace maravillo es que la gente viene a disfrutar de la cocina.

-Cada chef quiere repetir, pero el cartel se va renovando cada año.

-Alguien tiene que poner el filtro. Todo el mundo se merece estar en el Rockcooking, pero hay que rotar. Tiene que haber un músico nuevo y un cocinero nuevo. Es muy difícil porque son colegas y a veces le tienes que decir que no puede ir esta edición. No es porque valga menos, es por incorporar a más.

-También han ido incorporando a cocineros caldenses. Hace dos ediciones a Jorge Gago y en esta estará David Abalo cocinando hoy. ¿Se va abriendo paso a los nuevos talentos?

-Tenemos un proyecto conjunto David Abalo y yo. En Galicia va saliendo muchos nuevos talentos en la cocina. Durante muchos años estuvo Grupo Nove y este año tiene otra cita, pero en Galicia hay gente joven que está despuntando.

-Hablando de música, ¿cuál es su grupo imprescindible de esta edición?

-Lo bueno del festival es que vas a disfrutar de todos, no cuando vas a ver a un grupo en concreto. Creo que cuando vas a un festival tienes que ir con las miras abiertas, porque lo bonito es conocer y así te van a sorprender. Es igual que con los cocineros, lo bonito es apreciar todo. Y, además, el PortAmérica tiene magia.

-Hace tres años el PortAmérica se mudó de Nigrán a la Carballeira de Caldas, más reducido. ¿Pesa el cambio de escenario?

-Hemos ganado mucho en la Carballeira de Caldas. Es cierto que hay menos espacio, pero ganamos medio ambiente y eso forma parte también del PortAmérica, que tiene un sentido medioambiental, responsabilidad y de sostenibilidad muy grande. El hacerlo en un espacio natural tan imponente como la Carballeira es maravilloso, es mágico. Era importante también dar ese salto.