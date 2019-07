La oposición del PP le tiende la mano al ejecutivo provincial si hay "un trato igualitario" para todos los concellos

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, actuó como portavoz del grupo del PP e inició su intervención felicitando a los nuevos diputados provinciales y a la que iba a ser reelegida como presidenta, Carmela Silva. Para Cubela, empieza "unha nova etapa" con "moita renovación nos bancos do PP", renovación que espera que también se produzca "tanto na forma como no fondo do bipartito" que va a gobernar el ente provincial.

Cubela reconoce que su papel en esta Corporación será el de oposición pero le recordó a la presidenta de la entidad la presencia en la sala de numerosos alcaldes del PP que "non representan a un partido, senón a milleiros de veciños" y le indicó que "gobernar de costas a eses veciños" nunca sería "unha boa decisión".

En cualquier caso, ofreció una "man tendida" para iniciar esta nueva etapa en la que habrá puntos de encuentro con el gobierno si hay "un trato igualitario a todos os concellos, cooperación institucional e debate aberto". Reconoce que el PP es en la Diputación "o partido da oposición" pero le recordó al ejecutivo también son "o partido con máis alcaldes da provincia, con máis maiorías absolutas e con máis concelleiros e o que ten diputados en todos os partidos xudiciais" por lo que, con esa "lexitimidade", instó a la presidenta "a abrir unha nova etapa" para trabajar por "unha provincia máis xusta, sen personalismos".

Aunque no presentaron candidatura, los populares tenían intención de votar en contra de la de la socialista Carmela Silva, sin embargo, una vez que los votos favorables de PSOE y BNG conformaron la mayoría absoluta, la mesa no estimó necesario preguntar por los votos en contra o la abstención.

La presidenta Carmela Silva contestó al portavoz popular durante su intervención asegurando que el anterior gobierno de la Diputación acabó, precisamente, con la "discrecionalidad" en el reparto de los recursos entre los Concellos que se realizó "sen arbitrariedades e sen amiguismos". De hecho, llegó a asegurarle al portavoz popular que "non houbo alcalde que non recoñecese a xustiza" en el reparto de los recursos del ente provincial.

Cubela y Pepa Pardo serán los dos portavoces del grupo popular en esta nueva etapa en la Diputación en la que la renovación fue del 100% entre los diputados del PP.