Carmela Silva, investida de nuevo presidenta de la Diputación de Pontevedra

Los 13 votos de los diputados socialistas y los tres de los del BNG permitieron investir con una clara mayoría absoluta a Carmela Silva como presidenta de la Diputación de Pontevedra por segundo mandato consecutivo. El PP no presentó candidatura alternativa, por lo que la de Silva fue la única que se sometió a votación en el pleno de constitución de la Corporación provincial que se celebró esta mañana en Pontevedra.

La presidenta volvió a subrayar en su discurso que la igualdad de la mujer será un eje "transversal, global y prioritario" en las políticas que se ejecuten desde el nuevo gobierno de la Diputación provincial, que vuelven a integrar PSOE y BNG. De hecho, prometió su cargo utilizando la fórmula habitual pero añadiendo a final que defenderá especialmente "os dereitos das persoas e particularmente das mulleres". Apoyo a la diversidad, lucha contra el despoblamiento, atención a la población más envejecida, juventud, medio ambiente, un modelo de movilidad y urbano más amable y sostenible, un desarrollo económico sostenible que respete los derechos de las personas y continuar apostando por un Plan Concellos que prioriza la autonomía municipal y que reparte los recursos "con equidade" y sin "discrecionalidade" fueron otros de los ejes que anunció para este nuevo gobierno.

Tras su elección, Silva agradeció a los ciudadanos de la provincia de Pontevedra "o caudal de confianza" que han puesto tras estas elecciones en las formaciones de progreso que integran el gobierno de la Diputación. Agradeció al PSOE que vuelva a contar con ella para presidir el ente y al BNG por su apoyo. Considera el anterior bipartito un ejemplo de un "gobierno único" integrado por dos fuerzas políticas que lo que hicieron fue "dar respostas aos intereses da xente por enriba dos lexítimos proxectos de cada un dos dous partidos". Aseguró que los grupos de progreso cuentan ahora con "máis lexitimación da que xa tiñamos" para continuar profundizando en el proceso de "transformación" iniciado hace cuatro años.

Silva prometió que no serán "políticos de despacho", sino que "estaremos na rúa para escoitar aos cidadáns" y también aseguró que apostarán por el diálogo y por escuchar las propuestas de todos frente a la crispación: "A xente non quere confrontación, non quere ruido", sino proyectos que ayuden a mejorar sus condiciones de vida. "Asinamos un novo contrato con vostedes", dijo a la ciudadanía pontevedresa, "un contrato con alma co que gañamos todos". "O noso soño é seguir a transformar esta provincia e queremos soñalo con vostedes, a xente", aseguró.

Silva se mostró emocionada al dar las gracias a las familias de todos los diputados y a la suya propia. Especialmente cuando se refirió a su hijo, el futbolista Iago Falque, que por vez primera podía asistir a un acto de investidura de su madre, según manifestó la propia presidenta de la Diputación.

Por parte del BNG intervino el diputado y futuro vicepresidente César Mosquera, quien insistió en la visión del Bloque sobre las diputaciones, a las que calificó como un "trasto anacrónico" que tienen "fatal encaixe na arquitectura institucional do Estado español". Algo que, a su juicio, facilita la puesta en marcha de "mecanismos perversos" que mal utilizados pueden llevar a provocar graves "desequilibrios territoriales". Asegura que el objetivo de este gobierno es, como ha sido en estos últimos cuatro años, intentar "correxir" estos defectos de la institución desde dentro, desde la gestión de su gobierno para "autolimitar" así ese poder "discrecional" que pueden tener las diputaciones y que funcionen de manera "equitativa" para todos los concellos.

Por parte del PP intervino el diputado Jorge Cubela quien felicitó a todos los nuevos diputados y a que iba a ser, en el momento de su discurso, la nueva presidenta. Cubela destacó que empieza "unha nova etapa con moita renovación nos bancos do PP" y ofreció una "mano tendida" al Gobierno si éste apuesta por un "trato igualitario" a todos los Concellos, "cooperación institucional e debate aberto". Reconoció que "aquí somos a oposición" pero le recordó que también son el partido que cuenta "con máis alcaldes na provincia, máis maiorías absolutas e máis concelleiros".