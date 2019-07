Rosa Quintana aclara las dudas sobre el dragado del Lérez al sector bateeiro

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, mantuvo ayer una reunión con representantes de las principales asociaciones de bateeiros de Galicia, así como con directivos del Consello Regulador do Mexillón, para aclarar cualquier duda que pudieran tener sobre el proyecto de dragado del Lérez, así como el punto de tramitación en el que se encuentra. La conselleira insistió en que se trata solo de "una más" de las muchas actuaciones de este tipo que se suelen realizan "habitualmente" por toda la costa gallega y que todavía está en fase de tramitación.

Rosa Quintana reunió a los bateeiros ante la preocupación manifestada por el sector y para "aclarar directamente" las dudas que pudieran plantear. La titular de la consellería do Mar insistió en que el proyecto aún no está completo y que no se empezaron a extraer áridos del Lérez. Portos de Galicia, que es el ente dependiente de Mar que ejecuta el dragado, todavía deberá finalizar el proyecto y realizar todas las analíticas que establecen las directivas comunitarias antes de someterlo al informe de impacto ambiental, lo que implica un periodo de exposición pública y la solicitud de informes a distintos entes y autoridades marítimas y costeras, entre ellos el Ministerio de Transición Ecológica, que deberán dar luz verde al dragado.

Según explican desde la Consellería do Mar, será entonces el momento en el que todos los interesados podrán consultar su estado y comprobar que cumple con todas las normativas.

La conselleira se esforzó en insistir que el del Lérez es un dragado más de los muchos que se hacen en Galicia. "Es un proyecto de dragado como los que se hacen de forma continua en Galicia, con todas las garantías medioambientales", dicen. "En estos momentos estamos con otros 17 proyectos ya en marcha, a los que se suman 41 de los que se está haciendo la batimetría y los primeros análisis necesarios para poder realizarlos", añadió.

Exposición pública

Rosa Quintana, que estuvo acompañada por la directora xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Mercedes Rodríguez, y por el presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán; insistió en que una vez que el proyecto esté ya elaborado, y con todas las analíticas hechas, comenzará dicha fase de exposición pública en la que todos los interesados podrán comprobar los datos de un dragado que "prevé el depósito de los áridos en uno de los puntos ya autorizados desde 1998", indican desde la Consellería.

"Es un proyecto más, y no soy capaz de comprender por qué suscita esas mentiras que se vertieron acusándonos de llevar lodos altamente contaminantes a Sálvora". La conselleira explica que los propios bateeiros, "que están todos los días en la ría son testigos de que es todo falso, ni se están haciendo depósitos en Sálvora ni Portos de Galicia es quien tiene que autorizarlos".

Quintana incidió en que los dragados tienen una tramitación administrativa muy compleja y que desde que está al frente de este departamento apostó por cumplir estrictamente con las directivas nacionales a internacionales en materia de medio ambiente. "Tenemos 122 puertos en Galicia y mi deber es darles viabilidad para que puedan atracar las embarcaciones pero también es mi responsabilidad responder para que los productos de nuestras rías estén en los máximos controles de calidad, que es lo que defendemos en Galicia", concluyó la representante del Ejecutivo gallego.