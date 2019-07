El PP reclama una titulación nueva para la Escola de Canteiros

El diputado autonómico del PP Jacobo Moreira descartó ayer una "solución a medias" para la Escola de Canteiros de Poio y reclamó una titulación nueva, que debe ser autorizada por el Gobierno Central. En este sentido, Moreira pidió a la Diputación Provincial, de la que depende la Escola, que hable directamente con el Ejecutivo para dar una solución integral y definitiva a las demandas de los canteiros.

"Hai moita confusión e falsas expectativas, e os alumnos merecen ser tratados con seriedade. Non existe ningún procedemento nin sistema que permita homologar ensinanzas non regradas como as actuais con títulos oficiais de FP", apuntó el diputado autonómico, que pidió no confundir la Formación Profesional educativa con la Formación Profesional para el empleo. "A FP educativa é unha titulación académica, un título de formación regrada. É dicir, dá acceso a outros estudos, e quen dá esas novas titulacións de FP educativa é o Goberno central. Homologar os estudos actuais coa Formación Profesional para o emprego sería un parche e non satisfai aos canteiros, como eles mesmos xa declararon".

Moreira exigió a la Diputación y a su presidenta, Carmela Silva, que "non se poña de perfil" y pidió que se aclare si lo que está promoviendo es una nueva titulación o la homologación con una FP para el empleo. "En todo caso, nin pediu ao Goberno central a nova titulación nin unha homologación, e iso a pesar de que o prometeu o ano pasado".

"O que pretende Carmela Silva é que unha administración que non é a titular do centro faga o traballo que lle corresponde á Deputación. Presumen de goberno amigo en Madrid. Que o demostren. Onde está a interlocución do PSOE da Deputación con Madrid? Non a teñen? E se a teñen por que non a usan? Os títulos dáos Madrid. Para que precisan á Xunta?", señaló.