JORGE LINHEIRA "A non política cultural galega é a que faría Bob Esponja: somos bobos e sin identidade"

Un percorrido pola política cultural galega da democracia, que ten sido un elemento definitivo para configurar as nosas prácticas acuais co idioma, o ocio, o consumo ou a nosa identidade como colectivo. É a proposta de "La cultura como reserva india", a obra que ven de presentar na librería Paz de Pontevedra Jorge Linheira.

- A novidade casi é o punto de partida da obra. Pero logo houbo unha política cultural galega nestes 36 anos?

-A investigación navega por unha hipótese central na que as políticas culturais non existiron, non houbo nestes 36 anos de democracia políticas culturais galegas, podemos decilo claramente. Sí que houbo momentos, por exemplo o de Álvarez Pousa a mediados dos 80 nos que se intentou pero foron 13 meses, e logo o momento do bipartito, tres anos e medio, pero eses momentos puntuais non se poden chamar políticas culturais, que teñen que ser máis a longo e medio prazo. Porque nalgún momento se intentara algún tipo de planificación non podemos decir que houbera unha política cultural.

- Logo que se fixo?

-Falo de que se fixo política sobre a cultura. A hipótese central do libro é que as políticas sobre a cultura promovidas polas institucións, nomeadamente dende a Xunta, non cumpliron coa súa necesaria vocación de servicio público para o que en teoría traballaron. Por tanto non coidaron das necesidades do seu ecosistema cultural, non loitaron pola democratización dos seus recursos, saberes e capacidades. E tampoco apoiaron dun xeito claro a aqueles que sí quixeron avanzar nesas liñas. Loitaron en todo momento porque non se producira un artellamento do sector.

- Se non tiñan como obxectivo nada relacionado coa cultura. Que buscaban?

- Sempre digo que nestas casi 4 décadas que analizo a non política cultural foi un privilexiado instrumento de gobernanza, podemos decilo, especializado na producción de consensos sociais e na pacificación das potencias críticas que atravesan e organizan as diversas zonas autónomas das culturas populares e das contraculturas galegas.

- Vaia, logo sí que serviron para algo

-Si, para algunha xente foi moi beneficioso. Eu falo dun concepto no libro, a cultura da transición de Galicia, a Ctdg, un concepto que ven moito do concepto de hexemonía de Antonio Gramsci e basado no concepto Cultura da Transición de Guillem Martínez. Falo da Ctdg como un pacto de élites que houbo na transición, un pacto onde por un lado estaría o sector cultural galego autodenominado apolítico, que de apolítico non tiñan nada, encabezado por Ramón Piñeiro. Foi o pacto do piñeirismo coa xente que viña de ter poder coa ditadura franquista, Fraga Iribarne e Rosón principalmente. E nese pacto a cambio de que blanquear a esa xente que non era demócrata nin de centro nin galeguista, obtiveron moitos recursos económicos. Lograron ocupar postos de poder e ter acceso aos orzamentos públicos en cultura. Sempre falo do Consello da Cultura Galega como paradigma de este botín que levaron Ramón Piñeiro e compañía, o primeiro órgano consultor que se crea no estado, no 1983, e sempre tivo a piñeiristas na presidencia, menos unha vez que foi peor e foi Filgueira. Así, que para unhas élites, para uns poucos privilexiados, esa política sí que lle serviu para moito.

- Como evoluiu a política no tempo?

-No libro falo de catro épocas, dunha pre Fraga, no que xa estaba o botín e xa empezaba a xente a repartir beneficios, que me gusta chamar de democratización cultural, na que se crean infraestructuras, algunhas delas necesarias e se empezan a facer algunhas políticas cara os públicos, mellor ou peor pero, bueno. Coa chegada de Fraga podemos denominar a esa época a da espectacularización: son os momentos dos Xacobeos, os grandes fastos, os grandes concertos?

- E Gaiás

-E a construcción de Gaiás, o coñecido como o Valle dos Caídos galego, a mal chamada da Cidade da Cultura. Ese paradigma da cultura como unha densa cortina de fume para o malgasto, a especulación e a corrupción. E todo eso que falamos neste entorno de simulacro de estado de benestar clientelar que foi o fraguismo, no que se gastou moito diñeiro pero non se artellou nada o sector cultural profesional.

- A terceira época que analisa no libro é a do bipartito

-Como decía antes foi o momento no que se pudo atisbar unha certa idea de facer unha política cultural, algo que podíamos nomear nós os que nos adicamos a esto como política cultural. Pero con dous grandes erros que para min tivo o bipartito. O primeiro foi non meterlle man á institucionalización da cultura, a eso de que sexan todas estas xentes, que sempre sexan os mesmos os que van ocupando os diferentes cargos nas distintas institucións, no Consello da Cultura Galega, no Centro Ramón Piñeiro, Instituto da Lingua, Real Academia Galega, sempre son os mesmos persoeiros, recurrindo ás palabras deles. Ese foi un erro, e o outro é non ter paralizado as obras da Cidade da Cultura, un burato negro que consume moitísimos recursos do orzamento cultural da Xunta.

- Destina moito a Xunta a cultura?

-Moi pouco, o orzamento cultural xa de por sí é moi baixo, non chega ao 0,70% do orzamento total anual.

- Que opina da actual etapa encabezada por Feijóo?

-Podíamos definila como unha etapa de laminar todo o bo que se fixera no bipartito simplemente porque o fixo o teu rival político. A época de Feijóo é aínda peor para a cultura que a de Fraga, porque Fraga dentro do que cabe quería ter a súa leira o máis completa posible, obviamente utilizando á cultura como unha ferramenta máis para consolidar o seu poder pero, bueno, crearonse institucións. Non quero branquearlle nada, pero quería dentro duns límites unha leira o máis completa posible e o máis parecida á de Pujol. Núñez Feijóo non é así, é un home de negro, o que acepta recortes constantemente e ao que a cultura non lle ten ningún interese.

- Como é que pon a Bob Esponja como inspiración das actuais políticas (ou non políticas) culturais galegas?

-Vivimos nunha época que a non política cultural galega sería a de Bob Esponja. Explicome: vivimos nunha cultura que non produce nada de seu senón que simplemente bebe de cousas que xa existen, e falo das políticas que se fan dende a Xunta, as non políticas culturais. Entón somos un pouco bobos, como Bob, porque nos deixamos mandar como Bob, e esponjas porque o sistema absorbe todo o que ven de nós e non temos identidade. Digo que o Estatuto de Autonomía, que non o votou nin o 30% da poboación a diferencia do do ano 36 que tivo unha alta participación, ese Estatuto moi por debaixo do catalán e do vasco convertiu a Galicia nunha colonia de interior primeiro e, xa dun tempo a esta parte, xa nunhas liñas máis globalizantes, no anel máis débil do xenoma capitalismo. A metáfora de Bob Esponja é unha imaxe para explicar como a cultura popular convértese no capitalismo cultural cool, como a galipizza ou a señora de Nordés, ese capitalismo de Bob Esponja de ser bobo e perder identidade propia.