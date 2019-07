Investigan a dos gerentes del CHOP tras ser denunciados por duplicar el servicio de comunicación

Dos gerentes del Complejo Hospitalario de Pontevedra, el anterior responsable José Manuel González Álvarez y su sucesor en el cargo José Ramón Gómez Fernández, están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra por un supuesto delito de malversación de fondos, que habrían cometido al duplicar los servicios de comunicación del área sanitaria de Pontevedra.

El sindicato médico CESM presentó la denuncia que ha dado lugar a la investigación y explica que entre los años 2009 y 2018, siendo gerentes ambos investigados, "se adjudicó mediante procedimiento negociado a sendas empresas privadas el 'Servicio de gestión integral de la comunicación corporativa del CHOP, cuando ya existía un gabinete de comunicación propio del complejo hospitalario con un periodista al frente y con su plaza en propiedad en el Sergas como técnico del Grupo A" .

Los médicos que presentaron la denuncia entienden que se ha producido una "malversación de dinero público, al subcontratar y gastar innecesariamente cerca de 300.000 euros en sendas empresas privadas para la prestación de un servicio de comunicación, cuando la propia administración ya dispone de un gabinete de comunicación propio desde hace más de 20 años", para prestar este servicio, "con personal funcionario/estatutario".

Por su parte, la gerencia del CHOP ha defendido este martes el "rigor administrativo y contractual" de la gestión de su servicio de comunicación. Asegura que, ante el requerimiento judicial a este respecto, colabora extrechamente con la Justicia para "aportar información técnica y administrativa".

Manifiesta que "cualquier gestión efectuada en el tiempo sobre esta área siempre se enfocó en términos de refuerzo operativo del departamento".

En el año 2007, señala, "por la alta actividad y demanda de comunicación corporativa" de la Consellería de Sanidade y del Sergas en Pontevedra y O Salnés, la gerencia del CHOP, ostentada entonces por María Codesido López, "inició la contratación en mayo de ese año de una comunicación corporativa como refuerzo de este servicio en un área sanitaria que abarca tres hospitales, 44 centros de salud y tiene una población de referencia de 300.000 habitantes".

Al citado procedimiento, añaden, "a través de concurso público abierto", solo se presentó una propuesta, que "inició su actividad en junio de 2007". "Desde entonces, con renovaciones administrativas legales y regladas y hasta el pasado 30 de abril, la comunicación del ámbito sanitario público contó con dos profesionales que trabajaron de forma coordinada y con una distribución específica de sus respectivos ámbitos de actuación", han esgrimido.

Asimismo, la gerencia sanitaria de esta área ha puntualizado que en su "colaboración técnica y administrativa" sobre la gestión y mantenimiento del servicio de comunicación, el CHOP "aportó información complementaria de noviembre de 2007".

También fue en ese año, añaden, cuando el entonces director de la Fundación Hospital do Salnés, Pedro Soler Bordoy, "inició un contrato menor de comunicación del Hospital do Salnés con una empresa externa", actividad que "mantuvo externalizada hasta marzo de 2009", han concretado.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Pontevedra, según el auto al que tuvo acceso Europa Press, investiga si los hechos denunciados corresponden a un delito de prevaricación o de malversación, por lo que ha incoado diligencias previas.

Así, ha requerido, mediante comparecencia de la letrada de la administración de Justicia en las dependencias oficiales de la EOXI de Pontevedra y O Salnés "o aquellas dependencias públicas en las que se puedan encontrar" la entrega "de los expedientes administrativos" relativos a esos contratos.

Autoriza de este modo la entrada y registro de esas dependencias, "con auxilio policial", en caso de que "no se produzca la inmediata entrega". "Procede con esa documentación como se explica en este auto uniéndola a la causa en una pieza separada por cada expediente administrativo", abunda el juzgado.

Entre otras diligencias ordenadas, se incluye la toma de declaración como testigo del responsable de prensa del Chop; así como el registro de las cuentas registradas desde 2009 --todo unido en pieza separada--, matiza el juzgado, de dos empresas.