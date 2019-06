Rueda insta a Carmela Silva a "recibir a todos los alcaldes" al presentar al grupo del PP

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y la concejala del Concello de Pontevedra, Pepa Pardo, serán los portavoces del PP en la Diputación los próximos cuatro años, en un grupo "absolutamente renovado", ya que ninguno de los diputados del mandato anterior repite. Así anunció ayer el presidente provincial del PP, Alfonso Rueda, tras reunirse con los once diputados que el miércoles tomarán posesión en el Pazo Provincial. Al encuentro asistieron también la vicepresidenta provincial del PP, Nadia Arévalo, y la secretaria de organización, Luisa Piñeiro, lo que, a juicio de Rueda, "demuestra la continuidad y el consenso" del partido.

Rueda destacó la "experiencia" de Cubela, y la "trayectoria y los resultados" de Pardo como número dos del PP local de Pontevedra. "Buscamos la experiencia, y la tiene la persona que cuando fue elegida era el alcalde más joven de España y ha pilotado con solvencia la fusión de Cerdedo y Cotobade, que era una apuesta arriesgada", subrayó en relación a Cubela. Sobre Pepa Pardo, explicó que a pesar de que se ha incorporado "recientemente" a la vida política, "ya dirigió una magnífica campaña electoral y, por lo tanto, ella tiene una parte de responsabilidad en los buenos resultados que tuvo el PP en esta ciudad".

Alfonso Rueda destacó que los once integrantes fueron "elegidos por consenso entre todos los concejales de la provincia, son los que mejor nos pueden representar a todos". El presidente provincial también mencionó la "juventud" del grupo, ya que tiene una media de edad de 43 años, así como "la preparación y la experiencia", ya que está compuesto por tres alcaldes, los de Rodeiro, A Estrada y Cerdedo-Cotobade, pero también hay exalcaldes, como Miguel Domínguez, de A Cañiza, o Elena Estévez, de Bueu. "Y mucha gente que tiene experiencia de gobierno, como Javier Tourís, teniente de alcalde de Vilanova; María Carmen Amoedo, que fue hasta ahora teniente de alcalde en Redondela; o Paz Lago, concejala de Sanxenxo. Los once son personas perfectamente preparadas para el papel que tienen que desempeñar", añadió.

El objetivo para el mandato que comienza el miércoles será "trabajar de forma constructiva, para que muchas cosas que sucedieron estos cuatro años no se vuelvan a repetir". "No puede ser que alcaldes no sean recibidos en cuatro años (por la presidenta de la Diputación, Carmela Silva), las continuas descortesías institucionales a alcaldes y portavoces populares, y que los concellos gobernados por el PP quedasen marginados de los planes de libre disposición", lamentó Rueda, una crítica en la que coincidió Jorge Cubela.

El alcalde de Cerdedo-Cotobade anuncia una oposición "constructiva y fiscalizadora". "Tenemos ganas e ilusión, queremos trabajar para todos los municipios de la provincia, con una única obsesión, representar a los pequeños y medianos ayuntamientos", ha indicado.

Así, ha confiado en que este mandato "sea diferente" al anterior, y que esté marcado "por el diálogo con los alcaldes". "Cercedo-Cotobade está a 10 kilómetros de Pontevedra, pero en este mandato que terminó para Carmela Silva pareció que está a 10.000 kilómetros. Yo fui uno de los alcaldes que en estos cuatro años no fui recibido por la presidenta de la Diputación", dijo.

Por su parte, Pepa Pardo agradeció que los concejales de toda la provincia "compartiesen la importancia" de que la ciudad de Pontevedra volviese a tener representación en la Diputación, y se ha comprometido a trabajar desde el "minuto uno".