Riomaior acogió el tercer encuentro de los "Entroidos Tradicionais"

| Vilaboa celebró el tercer encuentro de "Entroidos Tradicionais". El evento tuvo lugar en la explanada de Riomaior y contó con la participación de representaciones de los carnavales de Samede, de A Coruña; O Antruejo de Carrizo de la Rivera, en León; y de As Pantallas, de Xinzo de Limia. También estuvieron presentes las Madamas e Galáns de Cobres, y As Veteranas do Entroido de Cobres.