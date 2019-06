La Coordinadora Antiencoro denuncia ante la UE la nueva presencia de cianobacteria

La Coordinadora Anti-encoro informa que ha enviado a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea dos noticias en relación al expediente incoado por las irregularidades denunciadas en la construcción y explotación del embalse.

La primera es el anuncio de la activación del estado de alerta en la presa por la presencia de la cianobacteria en el agua. Consideran relevante que las autoridades europeas conozcan este dato porque "la cianobacteria es una consecuencia del embalse, aunque la Xunta no lo reconozca y el alcalde no lo diga claramente, pero cualquiera que tenga un mínimo de información sabe que la presencia de esta alga potencialmente tóxica se debe a la eutrofización del embalse y que dejar el río libre sin obstáculos artificiales es la única solución para el problema que se origina en la propia presa".

La segunda información que remiten a la UE es la licitación de la dirección facultativa de la implantación de los planes de emergencia de varios embalses, entre los que está el de Caldas, y que van a suponer un gasto a mayores de casi un millón de euros en total.

Resulta evidente para los anti-encoro que "en lo que respeta al de Caldas no hay utilidad pública ninguna por lo que todos son perjuicios y peligro para la población y despilfarro de dinero público para que el río sirva de negocio a otros.

Para la Coordinadora. "Caldas no precisaría un plan de emergencia si no hubiese el embalse, y se hay plan de emergencia es, precisamente, porque el embalse tiene un peligro potencial. Así que los vecinos además de estar con el agua tóxica estamos con el peligro de una hipotética emergencia que no tendrían que soportar".