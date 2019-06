Dimite por "motivos personales" el director de Atención Primaria del área sanitaria

El doctor José Andrés Seco, especialista en medicina del trabajo y en gestión y administración sanitaria y director de la Atención Primaria del área sanitaria de Pontevedra, ha cesado en su cargo. El facultativo, que formaba parte desde el año 2009 del equipo directivo del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, presentó su dimisión.

La noticia comenzó como un rumor que corrió como la pólvora en el ámbito sanitario el pasado jueves, aunque entonces la gerencia del CHOP no quiso confirmarla a preguntas de FARO. "Ni confirma ni desmiente esa información", aseguró. Sí lo hizo ayer, poco después de que fuentes cercanas a Seco lo ratificaran. Lo justifica asegurando que "ha presentado su dimisión en este cargo alegando motivos personales".

La dimisión de Seco, director médico de servicios centrales, llega en un momento muy delicado de la Atención Primaria, con la reciente celebración de una huelga de facultativos que hace poco más de una semana tuvo lugar a nivel gallego y que contó con un importante apoyo en el área de Pontevedra. Entonces, los convocantes cifraron en entre un 75 y un 90 por ciento el seguimiento en los centros de salud de la ciudad.

Los motivos

Diversas fuentes consultadas por este periódico aseguran desconocer los motivos de esta dimisión voluntaria, mientras que otras los vinculan precisamente con la citada huelga y el hecho de que desde altas instancias del Servizo Galego de Saúde, Sergas, se estaba buscando "una cabeza de turco" en cada una de las áreas sanitarias.

"El doctor Seco era muy bien visto entre sus compañeros", asegura uno de los facultativos de Atención Primaria. Por el contrario, otro dice rotundamente que su labor al frente de la dirección "era muy criticada" por ser muy afín a la gerencia.

Hay que señalar, sin embargo, que Seco comenzó en este puesto con el anterior gerente del CHOP, José Manuel González Álvarez, y ha continuado con el actual, José Ramón Gómez Fernández.

Críticas a la gerencia

Esta misma semana los profesionales sanitarios criticaron duramente a la gerencia por sus decisiones relativas al personal médico. Varios veteranos facultativos acusaron a la dirección de "descapitalizar" el área sanitaria de Pontevedra tanto desde la perspectiva económica como, especialmente, médica, mediante la purga de especialistas de reconocido prestigio, "sustituidos por profesionales más complacientes con las directrices políticas".

Desde el sindicato médico CESM se cita como ejemplo que el cardiólogo Óscar Díaz Castro fue evaluado por un comité del que formaba parte un facultativo con interés en abarcar para Santiago la atención cardiológica de alta tecnología.

La dimisión de José Andrés Seco no es, sin embargo, la más destacada del área sanitaria. En febrero del año pasado Pedro Corsino dejaba su cargo al frente del servicio de Oftalmología tras más de dos décadas en este puesto incapaz, según reconocía, de hacer frente a la acumulación de 1.852 pacientes con cataratas en lista de espera para una cirugía. Desacuerdos con la gerencia en la gestión de estas cifras le llevaron a dimitir poco antes de jubilarse.

Un año después, aseguró en una entrevista a FARO que había diferencias "en las soluciones y en los tiempos". "No fue una decisión fruto del mal humor. Tampoco fue una queja puntual; fue un proceso largo de meses, de mucho tiempo, que quedó reflejado con números, con fechas, en todas las cartas enviadas a la dirección del hospital. Era una queja permanente de que había que trabajar en bajar la lista de espera. Cuando no vi una salida objetiva a un problema que a mí me preocupaba desde distintos puntos de vista, tanto el profesional como el personal, presenté la dimisión", reconocía.

Dilatada experiencia

El doctor José Andrés Seco Otero (A Estrada, 1956) cuenta con una dilatada experiencia profesional en el campo sanitario público, en el que desarrolló durante las últimas décadas distintos puestos de responsabilidad y coordinación en la estructura directiva de la red autonómica del Sergas, todos ellos relacionados con la gestión de recursos sanitarios.

Es funcionario de carrera, con la categoría de inspector médico y destino en Vigo. Se incorporó al equipo directivo del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés el 25 de septiembre del año 2009, asumiendo diversos puestos de trabajo en la gestión, "responsabilidades en las que desarrolló su labor profesional de una manera altamente satisfactoria", según la actual gerencia.

La gerencia del Complexo Hospitalario de Pontevedra, CHOP, que tardó casi un día en confirmar la dimisión de José Andrés Seco Otero, emitió ayer un comunicado de prensa en el que avaló y agradeció los servicios prestados por este profesional en tareas de dirección y coordinación de Atención Primaria del área sanitaria. "Ha presentado su dimisión en este cargo alegando motivos personales", añade.

"Compromiso y dedicación"

Teniendo en cuenta esta justificación, la gerencia, "reconociendo su trabajo, compromiso y dedicación", aceptó dicha decisión "por motivos de índole personal", que será efectiva administrativamente en el Sergas "en un breve plazo de tiempo".

Con el fin de dar continuidad a la actual coordinación de gestión de la Atención Primaria del área sanitaria, la estructura directiva de la gerencia asumirá dichas funciones organizativas, tal y como anunció ayer. De este modo, se abrirá un período administrativo reglado "para efectuar una nueva convocatoria pública de este puesto de responsabilidad asistencial".