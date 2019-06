La carrera nocturna Ponte Freno obliga a aplicar restricciones de tráfico en varias calles del centro

La carrera nocturna Ponte Freno, que se celebra hoy sábado para luchar contra los accidentes de tráfico, provoca algunas restricciones de tráfico durante su recorrido y que se aplicarán entre las 20,45 y las 23.00 horas, según informa la Policía Local.

Esta cita organizada por Atresmedia establece un recorrido de dos vueltas, para sumar un total de diez kilómetros, por la plaza de España, Riestra, Jardines de Vincenti, Alameda, Rúa Nova de Abaixo, un carril del Paseo de Colón, Rúa Nova de Arriba, Alameda, plaza de España, Ferreiros, Pardo Bazán, Arzobispo Malvar, plaza del Muelle, rúa da Ponte, Sierra, César Boente, Sarmiento, Pasantería, Paseo Odriozola, plaza da Peregrina, Benito Corbal, Sagasta, Castelao, Daniel de la Sota, Peregrina, Sagasta, Virxe do Camiño, José Casal, Virxe do Camiño, Mariscal Pardo de Cela, Peregrina, Andrés Mellado, Andrés Muruais, Peregrina, plaza da Peregrina, Michelena y plaza de España.

La Policía Local subraya que no se puede acceder con vehículos a la zona afectada por la prueba deportiva y los coches estacionados en el recorrido así como en los garajes no podrán incorporarse a la circulación. Sí se habilitan tres puntos para salir, pero no para entrar: Mestre Mateo hacia Prudencio Landín; Fernández Villaverde hacia Gutiérrez Mellado; y Daniel de la Sota hacia Cobián Roffignac.