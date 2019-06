Música para celebrar el Orgullo

Las actividades promovidas por el Concello con motivo del Día del Orgullo LGTBIQ+ se completarán en el próximo mes de julio con el Flop Festival. Éste tendrá lugar en el parte de Os Gafos el día 13 y convocará a una decena de artistas.

Esta actividad se suma al Flop Cinema, un ciclo de proyecciones que ya finalizó a principios de este mes, y a los Faladoiros Diversos, que en las últimas semanas han convocado a distintos agentes sociales para debatir sobre la diversidad y la visibilidad de todas las opciones sexuales.

Los debates concluirán hoy a partir de las 20.30 horas con una mesa redonda que tendrá lugar en la Casa da Luz y que protagonizarán representantes de los diferentes grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia.

La idea es que los políticos expongan y analicen las propuestas de cada partido en materia de diversidad e igualdad.

Y tras este encuentro, será el turno de la fiesta en el parque de Os Gafos, escenario de este evento en los últimos años.

"En esta ocasión la programación pretende ser variada y diversa", indica la organización, "juntando el talento local con artistas de distintas procedencias y estilos musicales, además de un invitado internacional: Bell Towers".

A mayores actuarán en el Flop Festival los artistas y grupos Sano, Blue Lights in the basement, Samantha Hudson, More Amore, BabyKatze, Lua Zalamera, Nico, Certain People y Viktor Flores.

Todos ellos pondrán música a doce horas de música continuada. Así, las actuaciones y sesiones de DJ´s se sucederán de mondo ininterrumpido desde las 12 del mediodía hasta la medianoche, en una jornada que busca aunar buen ambiente, ritmo, alegría y reivindicación de la diversidad, la igualdad y la libertad.