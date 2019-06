El coworking de Barro cierra su tercera edición con 20 nuevas iniciativas laborales en marcha

El coworking de Barro ha clausurado la tercera edición del programa, con veinte proyectos emprendedores, que se suman a los treinta ya activados en las dos ediciones anteriores, que ocuparon un espacio gratuito en el vivero de empresas de Barro, donde recibieron acompañamiento individualizado y 100 horas de acciones formativas específicas para garantizar el éxito de sus proyectos.

En la tercera edición del coworking de Barro se impulsaron proyectos relacionados mayoritariamente con un sector estratégico para la provincia de Pontevedra: el turismo. Además, otros vinculados a la moda, gastronomía, fotografía, comunicación, psicología o a la actividad física. Los 20 proyectos son: "AT Gestión", de Adriana Rodríguez, "Rooteiro", de Andrés Rodiño, "A Casa da Carballeira", de Beatriz Bergueiro, "Pasaporte Rural", de Betty "das Neves" Gil, "Culebra Studio", de Cecilia Paredes, "Dedicate Home", de Cristina Iriso, "Mundo Escénico", de Daniel Amós, "Tribuaventuras", de Diana Nogueira e Eva García, "Prixma", de Fernando López, "Herbas do Crego", de Fernando Romariz, "José Gadea Fotografía", de José Gadea, "Márketing con Iris", de Laura Guillén, "Habla y Convence", de Lucero Dámaso, "A batea do mercado", de María Casas, "Xouxere", de María Rodríguez, "Lía B", de Olalla Borrego, "Materialdefisioterapiaonline", de Pedro Cubela, "Xacobleas", de Pilar Alonso, "IDIGAL", Santiago Iribarren y, por último, "Huella Menguante", de Sonia Magariños.