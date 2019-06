Andrés Calamaro actuará en el Portamérica de Caldas el sábado 6 y Amaia el viernes 5

El festival Portamérica calienta motores para llevar la mejor música a la Carballeira de Caldas. Entre el próximo jueves y el sábado 6, se pasarán por los dos escenarios hasta 35 artistas de la talla de Andrés Calamaro, Amaia, Rozalén, Zahara, Sidecars, La Casa Azul, Elefantes, Madness, La Casa Azul o Carlos Sadness.

Será la pontevedresa Cora Velasco encargada de inaugurar la nueva edición del Portamérica. Será en un concierto en el que presentará su nuevo disco, "Sortilegios". El pistoletazo de salida será el próximo jueves a las 17:45 horas. En la Carballeira de Caldas tomará el relevo de Cora Velasco el grupo Elefantes (18:30 horas) y Morgan (19:30) antes de la llegada de uno de las actuaciones más esperadas: Zahara (20:45).

Combo Viramundo (22:00), llegará antes de otro de los platos fuertes del primer día de conciertos, una de las artistas más destacadas del momento, Rozalén, llenará de ritmo el Portamérica a las 23:00 horas. Le seguirán La Casa Azul (00:15 horas), Carlos Sadness (1:30) y Miss Bolivia (2:45) mientras que We are not DJ´s cerrarán la primera madrugada del Portamérica.

Amaia y Madness, el viernes

El viernes 5 arrancarán los conciertos con Nixon (17:45), Santi Araújo (18.30), Trending Tropics (19:15) y Anarchicks (20:15). La ganadora de Operación Triunfo y representante de Eurovisión 2018, Amaia, actuará a las 21:15 horas. Le seguirán Monsieur Periné (22:15) y otro de los grupos referencia en este festival, Madness (23:15).

Ya después de las 00:30 actuarán Cuarteto de Nós, Carolina Durante (1:15), Él mató a un policía motorizado (2:15) y Tropical Minds (3:15). La televisiva estilista del programa "Cámbiame", Natalia Ferviú, será la encargada de cerrar la segunda jornada de festival con una sesión DJ.

Andrés Calamaro, cierra el festival

El sábado 6, el Portamérica aumenta la dosis de música para la última jornada del festival. Los conciertos arrancarán antes, con Berta Franklin a las 16:15 y Cándida a las 17 horas. Cumbia All Stars (17:45), Mon Laferte (18:30), De la Puríssima (19:30) animarán la Carballeira antes de uno de los grupos más esperados, Sidecars, que actuarán a las 20:30 horas.

Los Espíritus tomarán el relevo a las 22 horas, antes de que salte al escenario el cabeza de cartel del festival, el incombustible Andrés Calamaro que presentará su nuevo disco Cargar la suerte, aunque no faltarán los grandes clásicos del cantante argentino. Su actuación empezará a las 23 horas.

El relevo de Calamaro sobre el escenario serán Pablo Lesuit (0:30 horas), Depedro (1:15), El lado oscuro de la broca (2:30) y Presumido (3:15).

El festival echará el cierre con un concierto a partir de las 4 de la mañana a con el mexicano Camilo Lara.

Además, el Portamérica contará con la música de la Duendeneta.

15 Estrellas Michelín en el "showrooking"

El festival abrirá sus puertas el próximo jueves a las 17:15 para disfrutar de sus puestos y del "showrooking" de 30 chefs internacionales sirviendo tapas que harán disfrutar a muchos. Coordinados por Pepe Solla, entre los fogones de esta edición del Portamérica pasarán 15 Estrellas Michelín y 29 Soles Respsol en los tres días de festival, combinando música y alta cocina en un festival único.