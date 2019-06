Un congreso ahondará en la "oportunidad" que suponen los mayores para la sociedad

"Los mayores tienen una solidez social que hay que ver como una oportunidad. Son uno de los grandes recursos que tiene esta sociedad". Con estas palabras, Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría (SGXX), insiste en la importancia de reflexionar adecuadamente sobre el futuro de con una "una inigualable situación longeva".

Pontevedra acogerá entre el 27 y el 29 de junio el 31 Congreso Internacional de Geriatría y Gerontología, que tendrá lugar en el Pazo da Cultura.

Contará más de 70 ponentes procedentes de diversos de Europa y Latinoamérica y se presentarán más de 20 comunicaciones científicas y sociales. Colaboran 25 entidades del sector público y privado. Se superan los 300 inscritos por el momento.

"Hay cierta sensibilidad social y es bueno que haya un sentimiento de preocupación por lo que ocurre con las personas mayores", considera Vázquez, que presentó el congreso acompañado de la doctora Natalia Vérez Coutelo.

"Más que preocuparnos, tenemos que empezar a ver a dónde nos lleva la situación del envejecimiento social. La OMS ya advirtió que la mayor revolución de este siglo no va a ser lo que ocurra con el cambio climático ni las nuevas tecnologías, sino el hecho de la longevidad humana, que nazcan personas que van a vivir 30 o 40 años que lo que vamos a vivir nosotros. Es algo que va a cambiar la sociedad y el estilo de vida", asegura el presidente de la SGXX.

En este sentido, recalca que no se puede seguir con estrategias laborales que se fijan como objetivo horizontes de 65 años. "Tú no puedes jubilar a una persona a los 65 años si va a vivir hasta los 130. Es difícil pensar que una persona que trabaje 30 años viva otros 60 sin trabajar", señala.

"Que el envejecimiento esté de moda significa que se está poniendo encima de la mesa un cierto nivel de preocupación. La vejez está empezando a ser vista de otro modo. Estamos poniendo un poco más de confianza en los mayores y nos empiezan a preocupar cuestiones como la soledad", resume.

Echando la vista tanto atrás como intentando imaginar el futuro, la sociedad sigue sin estar preparada para aceptar esta longevidad. "La sociedad no está preparada emocionalmente ni psicológicamente ni, por su puesto, a través de las estructuras sociales", considera Miguel Ángel Vázquez.

"Son necesarios conocimientos y todo está relacionado con la imagen que se tiene de los mayores, de personas pobres, enfermas... No se corresponde con la realidad. Solo hay un 20 por ciento de mayores enfermos y no hay riesgo de pobreza en esta edad: el 90 por ciento son propietarios de sus viviendas. Tienen una solidez social que hay que ver como una oportunidad", asevera.

Es por ello que apuesta por que la formación de las nuevas generaciones vaya enfocada a jubilaciones más tardías: "No tiene lógica que te preparen para trabajar y no para no trabajar".

El caso gallego

El congreso internacional se centrará en la longevidad de la sociedad gallega, que ya sobresale como una de las diez regiones con porcentajes de población más elevadas de Europa.

"Entendemos preciso que las organizaciones sociales, las entidades públicas de gestión, el sector empresarial y las ONG puedan acoger esta idea con especial voluntad e interés, permitiéndose así la generación de mayores acciones de sensibilización y de mejora que se prolongarán con certeza más allá de las jornadas previstas de trabajo y análisis", aseguran los organizadores.

Intervendrán personalidades de áreas tan diversas como jueces del ámbito de los derechos humanos, especialistas en violencia contra las personas mayores, médicos geriatras, psicogerontólogos, enfermeros especializados en geriatría, etc.

Impartirán conferencias y talleres, entre otros, Julio Pérez Díaz, doctor en sociología integrado en el CSIC, y uno de los mayores expertos en envejecimiento demográfico a nivel nacional e internacional, autor del libro "La Madurez de masas" y de la web sobre demografía apuntesdedemografia.com.

También participará Jesús Pérez Néllar, destacado neurólogo de renombre internacional y exjefe del servicio de Neurología del Hospital Hermanos Ameijeiras en La Habana, Cuba, y Teresa Martínez Rodríguez, responsable de la implementación de modelos de atención centrada en la persona en el ámbito de la gerontología en España.