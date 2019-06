Avante Poio anuncia medidas para optimizar los recursos y fortalecer la plantilla municipal

Avante Poio salió al paso de las críticas del PP que denunció el pasado jueves que el Concello tiene 986.000 euros de facturas sin pagar. Desde la formación que entró en el nuevo gobierno municipal con el BNG y PSOE, defienden que una de las prioridades de su formación es la mejora de la situación económico financiera del Concello por lo que anuncia medidas de "optimización dos recursos municipais, cunha xestión racional e eficiente".

Para ello anunció un control de los recursos y el fortalecimiento de la plantilla municipal así como una mayor planificación de las áreas de coordinación de personal del Concello. También procedimientos administrativos para que las obras y servicios que superen los importes marcados por la ley de contratos del sector público, con concursos que limiten el gasto "e contribuirán a administrar con maior control e transparencia as partidas destinadas a cada actuación" así como criterios para adjudicar obras y servicios menores para conseguir la mayor relación calidad precio, entre otras iniciativas. "Como é obvio, as medidas de Avante no poden ter carácter retroactivo", señalan.