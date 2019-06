Seis toneladas de alimentos en el Surfing the Lérez más solidario

Alimentos recaudados en el "Surfing The Lérez". // Concello

El festival Surfing the Lérez que se desarrolló todo este fin de semana en la Illa das Esculturas no solo permitió gozar de la mejor música en un ambiente familiar sino también mostrar la cara más solidaria del público participante. Y es que el festival tenía también un objetivo solidario como era la recaudación de alimentos no perecederos con fines sociales.

Según explicaron fuentes municipales, las dos jornadas de conciertos acabaron con un récord en cuanto a la cantidad de alimentos recogidos, dado que se alcanzaron los 6.200 kilos, lo que supone la cifra más alta de todas las ediciones anteriores.

Ahora, los alimentos recogidos serán distribuidos a través de Redeaxuda entre las familias con menos recursos.

Cabe recordar que a lo largo de estos dos días pasaron por la zona de A Xunqueira un total de 14 grupos, a los que hubo que sumar las 36 formaciones promesas de la Escuela Bonobó.

Heredeiros da Crus, Familia Caamagno, The Blind Crows, Malkeda, Maneiro, Santi Araújo, Sex Museum, Moliwater, Selvatica, Fondo Norte, Rayotaser, Mushu o Tony Lomba y Elio dos Santos fueron algunos de los grupos principales que hicieron las delicias del número público que se congregó en la Illa das Esculturas en un festival ya consolidado pero que este año quiso que ganase protagonismo la jornada del viernes.