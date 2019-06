O CEIP Tenorio pecha o curso coa estrea do documental "Arredor do día"

O CEIP Tenorio pecha o curso coa estrea do documental "Arredor do día"

| O CEIP de Tenorio vén de pechar o presente curso académico coa estrea en público do seu documental "Arredor do día", pertencente ao programa Cinema en Curso, que se leva desenvolvendo dende hai algún tempo e que, deste xeito, completa unha nova edición grazas ao financiamento por parte do Concello de Cerdedo-Cotobade. Esta actividade foi presentada nun acto multitudinario celebrado no Auditorio do Centro Cultural de Cerdedo.