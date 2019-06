La Illa do Cobo vibra por partida doble con el Surfing

El público abarrotó la Illa do Cobo en el último día del Surfing the Lérez. // Gustavo Santos

Por primera vez el Surfing the Lérez, celebraba su edición en la Illa do Cobo con dos jornadas de conciertos y en el cierre del festival, ni la resaca de las actuaciones de Heredeiros da Crus y de Malkeda del pasado viernes ni la ligera lluvia pudo con las ganas de rock de los asistentes. Con una oferta para todos los públicos, los aficionados a la mejor música abarrotaron ayer un festival que convenció de nuevo y logró su objetivo solidario al recoger alimentos no perecederos. Catorce grupos actuaron en los escenarios principales mientras que en la Escuela Bonobó participaron 36 bandas.

Un atractivo cartel musical con grupos de gran calidad y una programación cultural variada con ofertas para todos los públicos fueron los ingredientes para que el Surfing the Lérez cosechase un éxito más desde su primera edición. Por primera vez el festival contaba con dos días de programación de conciertos y ayer, en su última jornada, no defraudó y la Illa do Cobo volvió a abarrotarse no solo para disfrutar con los mejores grupos del panorama musical gallego, sino también para conocer a las jóvenes promesas que se citaron en el escenario del Estudo Bonobo. Todo ello gratuito pero con un fin solidario, ya que se recaudaron alimentos para los más necesitados.

Mushu fue la banda encargada de abrir los conciertos ayer alternándose entre los escenarios de la Sala Karma y Mahou hasta dieciséis grupos. Entre sus platos fuertes de la jornada estuvieron Tony Lomba y Elio dos Santos, Terbutalina y Sex Museum, antes del gran cierre de festival que sirvió con Familia Caamagno entregándose al público pontevedrés.

Previamente pasaron por los escenarios de la Illa do Cobo Basanta, Santi Araujo, Holywater, Rayotaser, Maneiro, The Lelli Kelly´s, Anaut, Ortiga y el grupo Thee Blong Crows, que actuaron como antesala de Familia Caamagno en el cierre del festival.

De hecho, tuvo tanto éxito de público que incluso por momentos se quedaron desbordados los puntos de consumición. El festival estrenaba también un moderno modo de pago a través de pulseras, lo que generó que se acumulasen largas colas tanto para adquirirlas como para solicitar las consumiciones.

Pero el Surfing the Lérez es un festival especial y lo es, sobre todo, por la oportunidad que dan a los futuros talentos. Fueron seis el viernes y treinta y seis ayer las bandas noveles las que mostraron su talento en el escenario de la Escola de Artes Estudo Bonobo con algunas formaciones que, sin duda, en el futuro pasarán a actuar en los dos escenarios principales de la Illa do Cobo. La fiesta también tuvo otro escenario en El Pequeño, con Charlie Swamp, Sr. Fiuza y Malaguita Certain Music.