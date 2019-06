La Diputación destina otro millón de euros a mejorar las instalaciones de Príncipe Felipe

El Centro Príncipe Felipe sigue avanzando en la modernización y acondicionamiento de sus infraestructuras con la rehabilitación de la fachada del edificio que acoge el Centro de Educación Especial y el Centro Infanto-Xuvenil Agarimo. Y es que la Xunta de Goberno provincial aprobó en su última sesión el expediente de contratación de las obras para reparar las fachadas de ambos centros por un importe que supera ligeramente el millón de euros. El plazo de ejecución es de nueve meses.

La aprobación de este expediente da continuidad a la hoja de ruta marcada durante el mandato que ahora toca a su fin por la diputada delegada para el centro Príncipe Felipe, Eva Vilaverde, con el objeto de modernizar estas instalaciones. Se dio solución a las deficiencias estructurales que acumulaban y adecuándolas a su uso actual atendiendo a criterios de funcionalidad y habitabilidad.

Fisonomía diferente

"Unha vez rematadas as obras nestas fachadas, e sumadas ás actuacións que xa se levan realizado nos últimos anos, Príncipe Felipe terá unha fisonomía completamente diferente a cando nos fixemos cargo do centro hai catro anos, pero non é só un lavado de cara, é un cambio que repercute na vida diaria das persoas que o usan, tanto o equipo de traballadores e traballadores como os usuarios e usuarias"; indicó Vilaverde.

La reforma y rehabilitación de las fachadas de ambos centros contempla su refuerzo estructural y la sustitución de las carpinterías de las fachadas con el fin de alcanzar niveles óptimos de confort y habitabilidad para el edificio. En este sentido, esta obra de reparación repercutirá especialmente en las condiciones de ahorro energético de los centros, resolviendo los problemas de humedad y falta adecuada de aislamiento que se venían acumulando por el deterioro de los elementos de la fachada a lo largo del tiempo.

En esta misma sesión de la Xunta de Goberno también se aprobó conceder un plazo de 20 días naturales para la presentación de propuestas para acometer estas obras, contado a partir del día siguiente a la publicación delanuncio de licitanción en el perfil del contratante de la Diputación de Pontevedra.

Eva Vilaverde recuerda que en el presente mandato se proyectaron y ejecutaron una serie de obras en el Centro Príncipe Felipe que tuvieron por objetivo "avanzar na seguranza do centro, protocolizar su funcionamiento y mejorar su funcionalidad y la calidad de sus estancias".

La diputada asegura que,con estas actuaciones, "el centro avanzó en su modernización de forma evidente y visible, tal y como nos propuxeramos, partindo dunha planificación coherente e dunha racionalización dos recursos e dos tempos adecuados ao funcionamento do propio centro".

Entre las obras más relevantes acometidas en este mandato destacan la de renovación de las cubiertas de la Escuela-Hogar, del edificio de Maternais y de la Escuela Infantil, así como la intervención en la rotonda de acceso. Precisamente, esta obra fue clave para resolver el problema de seguridad vial que había en la entrada del centro de menores, facilitando el acceso peatonal al recinto de forma segura (que hasta entonces no era posible) e incluyendo elementos de calmado de tráfico que también mejora la seguridad en el entorno del complejo.