Areeiro aconsella renovar os tratamentos contra o mildio e o oídio

A Estación Fitopatolóxica de Areeiro (EFA) aconsella que, ante a climatoloxía prevista para os vindeiros días, é necesario renovar os tratamentos contra o fungo do mildio e tamén do oídio. O equipo técnico da EFA indica que a práctica totalidade de axencias meteorolóxicas están a anunciar unha climatoloxía inestable, con probabilidades de choiva, moi especialmente hoxe, e con temperaturas nocturnas suaves, e lembran que precisamente estas son as condicións idóneas para a propagación do fungo do mildio.

Ademais de aconsellar renovar as intervencións contra esta enfermidade con carácter xeral, tamén indican que naquelas viñas que a renovación do tratamento se fixera xa nos últimos días, será necesario verificar a eficacia do tratamento.