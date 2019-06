El rock bravú de Heredeiros abre el Surfing the Lérez

El festival de la Illa das Esculturas, Surfing the Lérez, se estrenó ayer con doblete de días con una de las bandas gallegas más míticas: Heredeiros da Crus. Los de Ribeira, embajadores del rock bravú, congregaron a un importante público, llegado de diferentes puntos de Galicia. Pese a que el cabeza de cartel tocó el viernes, el festival celebra hoy sábado su día grande con actuaciones en tres escenarios, uno de ellos para actuaciones infantiles. Una vez más, vuelve a tener entrada libre y gratuita, aunque se recogen alimentos no perecederos para personas en riesgo de exclusión social.

Hace ya cerca de tres décadas, en 1992, nacía uno de los grupos de rock gallego más provocadores e irreverentes del panorama musical: Heredeiros da Crus.

La mítica formación de Ribeira, surgida de los ensayos en un gallinero de Poi, y este año cabeza de cartel del Surfing the Lérez, tocó anoche en la Illa das Esculturas de Pontevedra ante cientos de personas. Los Heredeiros ofrecieron la última de las actuaciones de la primera jornada del festival, que hoy celebra su día grande con una programación que va de la mañana a la madrugada.

El público volvió a rendirse, una vez más, a las letras descaradas y el acento marcadamente gallego con gheada y seseo incluidos de la banda embajadora del rock bravú. Un éxito total y absoluto que congregó a fans llegados de distintos puntos de Galicia, a lo que también ayudó el carácter gratuito del festival pontevedrés.

En el concierto ofrecieron temas de diferentes etapas de su trayectoria musical hasta su último disco, "Jard rock con fe", surgido tras su regreso como grupo en 2012 después de varios años retirados y con proyectos individuales.

Anoche quedó claro que Francisco Javier Vazquez Maneiro "Javieriño" (voz), Antonio Novo Suárez "Tuchiño" (guitarra solista), Antón Axeitos Ares "Tonhito de Poi" (sachadora rítmica), Francisco Javier Velo Cambeiro "O Jran Fran Velo" (baixo) y Manu Rey (batería) siguen teniendo el ritmo en el cuerpo.

Programación infantil

A Heredeiros da Crus le precedieron Malkeda, Selvática y Fondo Norte, los primeros grupos del festival.

Pero en la jornada de ayer también tuvo especial protagonismo la programación infantil, ya que el Surfing the Lérez cuenta con un escenario para niños, el del Estudo Bonobo. En él tocaron ayer Ritmo na Lúa, Noise in the jungle, Wicked youth, Dream people, Cuckoo lut us y la Escola do Rock Paredes de Coura.

Además, en el pub El Pequeño, la opción en el casco histórico del Surfing the Lérez, tuvo lugar una sesión DJ con La Cabronía.

El día grande del festival, si la climatología lo permite, se celebrará hoy. La jornada será intensa, ya que dará comienzo a las 12 horas y concluirá con el último de los conciertos, alrededor de las dos de la madrugada.

El Surfing the Lérez se ha convertido ya en una de las citas musicales gratuitas más importantes de la ciudad. Su organizador, Marcos Rivas, de la Sala Karma, recuerda que aunque la entrada es gratuita, se recogen alimentos no perecederos para las personas que más mal lo están pasando.

En la Illa das Esculturas el festival tiene tres escenarios, el Mahou y el Sala Karma, para adultos, y el Estudo Bonobo, para niños, que también cuentan con un espacio infantil de recreo con talleres y actividades varias.

Mushu (12.00 horas) ofrecerá las primera de las actuaciones de hoy, a la que seguirá la de Basanta (12.45). Santi Araújo (13.35) precederá a Tony Lomba y Elio dos Santos (14.25), a quienes seguirán Holywater (15.30).

La sobremesa comenzará con Sex Museum (16.25) y dará paso a uno de los grupos más esperados, Terbutalina (17.35). Tras ellos tocarán Rayotaser (18.25) y Maneiro (19.15).

Con The Lelli Kelly's (20.05) se inicia la programación de la noche. Les seguirán Anaut (20.55), Ortiga (21.45), Thee Blind Crows (22.35) y Familia Caamagno (23.30) que cerrarán el festival.

Por su parte, en el escenario infantil habrá más de una treintena de actuaciones para delicia de toda la familia.