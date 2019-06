Lores confía en impulsar la variante de Alba para descongestionar la avenida de Compostela

Dentro de la primera quincena de julio. Lores confía en que la reunión que solicitó con el presidente de la Xunta a través de una carta esta misma semana y que le pidió en persona el pasado lunes, durante la inauguración del edificio de Benito Corbal, pueda celebrarse en las dos primeras semanas del próximo mes. Así lo indicó ayer el alcalde a preguntas de los medios de comunicación.

El regidor pontevedrés volvió a poner de manifiesto la necesidad de abordar algunos de los proyectos ya en marcha y "retomar" e impulsar otros que van más despacio. Uno de ellos es la llamada Variante de Alba. Lores reconoció que son ya múltiples las variaciones de trazado que sufrió este proyecto y que el elegido finalmente por la Xunta, acercando todavía más este vial que conecta la carretera de Vilagarcía con la de Santiago, "non é o máis razonable e non é a nosa alternativa". En cualquier caso, el regidor insistió en que el Concello "non vai a poñer pegas ao proyecto" si este "respeta todo o que ten que respetar".

Y es que Lores insistió en que se trata de una obra necesaria no solo para calmar el tráfico en el vial que une actualmente la PO-531 y la Nacional 550 a través de San Caetano y Alba, dado que por allí pasa el camino de Santiago; sino para retirar tráficos de la Avenida de Compostela, que discurre paralela al campus y que es un vial que debería adaptarse más a la filosofía del modelo urbano que impera en el resto de la ciudad debido a su cercanía con el campus y a que cada vez tiene un mayor tránsito peatonal. También recordó que la inclusión de dos nuevas propuestas como gobierno (es decir, por ambas fuerzas políticas) como son la ampliación hasta O Marco del paseo de Os Gafos y liberar las concesiones en dominio público en la Xunqueira de Alba.