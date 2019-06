Jésica Rodríguez Czaplicki "Abortar es un proceso complejo, una experiencia que queda registrada"

Jésica Rodríguez lleva diez años trabajando en psicología perinatal. Recalca que, aunque toda decisión es respetable, la de abortar no es nada fácil porque a ella le siguen sentimientos como la culpabilidad o la depresión. Aboga por trabajar más en el conocimiento de la sexualidad y en la prevención.

-¿Ha notado un incremento en la media de edad de las mujeres que se someten a un aborto?

-Yo llevo diez años trabajando en psicología perinatal y con temas de duelo. El grueso de casos con los que trabajo es de interrupciones voluntarias de embarazo por anomalías o malformaciones fetales. Es una casuística diferente y los cuadros que presentan las mujeres también lo son. Es cierto que de un tiempo a esta parte llegan más casos.

-¿Cuál es el sentimiento que presentan? ¿Culpabilidad, quizá?

-En los casos que cuento de malformaciones o de riesgo de vida para el futuro bebé es algo más agudo, porque hay una razón que le obliga a ello y ese sentimiento de pérdida le hace pensar que ha acabado con la vida de su hijo.

-¿Acuden a consulta solas o con la pareja?

Hay un poco de todo. A mí, personalmente, me gusta que las parejas también acudan, porque los padres en estos casos en concreto, por situaciones limitantes de la vida, también son dolientes y también están sufriendo. Ese apoyo mutuo que se tiene que dar en la pareja es básico y necesario, así como la expresión emocional de los padres porque a veces siguen cursos diferentes y adoptan un papel más protector. Incluso en los casos en los que se decide abortar por circunstancias personales es un proceso complejo, es una experiencia que queda registrada en toda la narrativa vital.

-Incluso aunque hayan sido madres antes o lo sean después?

-Sí. La experiencia está ahí y no se borra tan fácil. A veces el siguiente embarazo incluso se lleva con más dificultad porque están recordando períodos, fechas?

-¿Y en el caso de las adolescentes? En muchas ocasiones las familias las empujan a tomar una decisión en una u otra dirección. ¿Cómo se deben afrontar estos casos?

-La ley permite la independencia a partir de los 16 años. A veces son muy jóvenes y se ven abocadas a tomar una decisión, pero en otras se hacen sus propios planteamientos y manifiestan sus dudas. Cuando se toma una decisión voluntaria de interrupción de embarazo hay que tener en cuenta todo el contexto que rodea el caso: si hay pareja o no, cómo se produjo el embarazo, las circunstancias sociofamiliares y el apoyo que van a tener?

-El mensaje es que tomar la decisión de abortar, sea por la razón que sea, no es nada fácil?

-No. No es nada fácil. No es una decisión que se tome como ir a comprar unos zapatos. Muchas veces aparecen síntomas y cuadros, de hecho, muchos autores hablan del "síndrome postaborto", que es parecido a un duelo por una pérdida, con ese estado de incredulidad, culpabilidad, de desasosiego, de depresión también.

-¿Considera que hace falta una labor más intensa en la prevención de embarazos no deseados?

-Realmente, está claro que se han hecho campañas y actividades preventivas, pero se está viendo que no han funcionado del todo. De hecho, lo estamos comprobando en el tema de las enfermedades de transmisión sexual, con un repunte. Significa que no lo estamos haciendo muy bien. Igual hay que trabajar un poco más en el conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad y en cómo vivir libremente y de cómo tener más seguridad para prevenir otras cosas. El mensaje tiene que ir en otra línea.